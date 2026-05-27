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Franco Colapinto celebra sus 23 años en el mejor momento de su carrera

Franco Colapinto celebra sus 23 años tras un gran presente en la Fórmula 1, con puntos en Canadá y el reconocimiento de Alpine y la F1.

27 de mayo 2026 · 12:34hs
Franco Colapinto celebra sus 23 años en el mejor momento de su carrera.

Franco Colapinto celebra sus 23 años en el mejor momento de su carrera.

Franco Colapinto cumple años y atraviesa el mejor momento de su carrera. El piloto argentino celebró sus 23 años mientras sigue consolidándose en la Fórmula 1, después de un fin de semana histórico en Canadá donde volvió a sumar puntos y se convirtió en una de las grandes figuras de la carrera.

El pilarense transita su segundo año en Alpine, escudería a la que llegó a comienzos de mayo de 2025, y ya empieza a recoger los frutos de un crecimiento sostenido que tuvo mucho trabajo detrás. Las mejoras en el monoplaza, varias de ellas impulsadas por pedidos del propio Colapinto, comenzaron a reflejarse en la pista y alimentan la ilusión de todo el automovilismo argentino.

El argentino redondeó este fin de semana su mejor tarea dentro de la Fórmula 1.

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Franco Colapinto festeja sus 23 años atravesando un momento histórico

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Como era de esperarse, Alpine no dejó pasar la fecha y lo saludó en redes sociales con una publicación especial que repasó algunos de sus mejores momentos desde su llegada al equipo. La escudería también destacó sus números y el impacto que tuvo su desempeño en la gira americana, una etapa que marcó un salto importante en su corta pero ascendente trayectoria.

El reconocimiento no quedó solo en su equipo. La Fórmula 1 también volvió a poner el foco sobre el argentino: lo eligió entre los pilotos más destacados del Gran Premio de Canadá junto a Lewis Hamilton y, además, lideró el Power Ranking de la semana gracias a su brillante actuación.

A sus 23 años, Colapinto no solo sigue haciendo historia para el deporte argentino, sino que además revoluciona cada circuito al que llega. La presencia masiva de fanáticos argentinos en el paddock y en las tribunas ya se volvió una postal habitual en cada carrera.

Mientras Alpine continúa trabajando en nuevas mejoras para el auto, el joven argentino deberá esperar una semana más para volver a la pista y confirmar el gran presente que atraviesa en la máxima categoría del automovilismo mundial.

Franco Colapinto Alpine Cumpleaños
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