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Impacto en la Fórmula 1: Alpine cambiará de nombre tras cerrar una alianza inédita

Alpine cerró un acuerdo con una reconocida firma italiana de lujo y modificará su identidad en la máxima categoría del automovilismo mundial.

27 de mayo 2026 · 15:30hs
Alpine selló un acuerdo con Gucci y cambiará de nombre en la F1.

Alpine selló un acuerdo con Gucci y cambiará de nombre en la F1.

La Fórmula 1 tendrá una transformación inédita a partir de 2027. Alpine anunció que cambiará su nombre tras sellar un acuerdo estratégico con Gucci, que se convertirá en el patrocinador principal del equipo de Franco Colapinto en un movimiento sin antecedentes dentro de la máxima categoría del automovilismo.

La escudería, propiedad del Renault Group, pasará a llamarse Gucci Racing Alpine Formula One Team, una denominación que debutará oficialmente desde la próxima temporada. Además, la marca italiana de lujo tendrá presencia en los monoplazas, la indumentaria y toda la comunicación institucional de la estructura con sede en Enstone.

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Si bien Alpine está decidido a mantener el color azul que lo caracteriza, el diseño de los futuros autos estaría dominado por el negro y dorado, desplazando el tradicional rosa vinculado al anterior sponsor BWT, según informó The Race. También se presentó un nuevo emblema de Gucci Racing, que incorpora el clásico monograma de la firma europea.

El convenio marca la primera vez que una casa de moda de lujo asume este rol protagónico en la F1. A partir de esta unión, ambas compañías impulsarán Gucci Racing, una plataforma orientada a experiencias exclusivas, productos especiales y contenidos vinculados al deporte y el lujo.

¿Qué se dijo del acuerdo entre Alpine y Gucci?

Francesca Bellettini, presidenta y CEO de la empresa italiana, destacó el alcance del proyecto: “Esta alianza con Alpine Formula One Team escribe un nuevo capítulo: Gucci se convierte en la primera casa de moda de lujo en ser patrocinador principal en la Fórmula 1. Refleja nuestra ambición para la marca y el papel que queremos que juegue en este escenario”.

Por su parte, el asesor ejecutivo Flavio Briatore celebró la llegada del gigante italiano y resaltó el potencial global del acuerdo: “Asociarnos con una marca tan prestigiosa como Gucci en la Fórmula 1 como patrocinador principal es motivo de orgullo. Estoy entusiasmado por las posibilidades que abre la alianza y por lo que podemos lograr juntos a nivel global”.

La ambiciosa alianza también tendrá acento argentino. El equipo contará con Franco Colapinto y Pierre Gasly como pilotos principales, mientras que, de acuerdo con The Race, el contrato plurianual rondaría entre 50 y 60 millones de dólares por temporada.

Alpine Fórmula 1 Franco Colapinto Automovilismo
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