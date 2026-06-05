Capibaras XV juega ante Tarucas de visitante

El encuentro será este viernes, desde las 20.55 en San Miguel de Tucumán. Capibaras XV está clasificado a la semifinal.

Por la 14° fecha del Súper Rugby Américas, la última temporada regular, Tarucas, en busca de sellar su clasificación a las semifinales, recibirá a la franquicia del Litoral, Capibaras XV. El encuentro será este viernes, desde las 20.55, en vivo en Disney+ Plan Premium y ESPN 4.

El partido de la fecha se jugará en San Miguel de Tucumán, donde Tarucas depende de sí mismo para sellar la clasificación a las semifinales. El equipo de Álvaro Galindo tuvo dos caras: la que lo llevó a esta situación, de no estar clasificado aún en la última fecha del torneo; y la de los últimos partidos, en los logró un nivel brillante. Si logra repetir lo que hizo en esos últimos encuentros será un justo semifinalista, sellando además, el cuarteto argentino para las finales. Capibaras cumplió con creces en su debut en el torneo. Fue un equipo más parejo que Tarucas y con una gran trascendencia cada vez que jugó de local. La derrota ante Dogos - que le quitó el invicto la última semana de local - , tal vez le hizo perder la chance de ser local en las semifinales. Sin embargo, todavía tienen una serie de resultados a favor para que eso suceda, e irá por ello.

En el balance final Capibaras fue un poco más regular que Tarucas. Se hizo muy fuerte en el Litoral y tuvo su racha negativa con las tres derrotas de visitante. Tarucas complicó seriamente su clasificación hasta la remontada final. Deberá sumar, de mínima, el bonus por cuatro tries. Si lo logra ya estará clasificado.

Será el primer partido oficial en la Caldera del Parque 9 de julio de San Miguel de Tucumán. En el Litoral jugaron por la séptima fecha con victoria de Capibaras, por 39 a 28.

Otro partido para este viernes

Por la 14° fecha del Súper Rugby Américas, la última temporada regular, Dogos XV recibirá a Yacare XV, en un partido que tiene dos realidades completamente diferentes. El encuentro será este viernes, desde las 18:55, en vivo en Disney+ Plan Premium y ESPN 4.

El mejor equipo del torneo ya se aseguró la localía hasta el partido final, situación inédita para Dogos, que fue visitante en todas las definiciones desde que debutó en el Súper Rugby Americas. En 2023 y 2025 jugó los cotejos decisivos en Uruguay, mientras que, en 2024, año de su única coronación, el cotejo final se llevó a cabo en el CASI. El equipo cordobés se hizo fuerte en el Litoral y le quitó el invicto en su casa a Capibaras, así como una gran porción de sus chances de ser local en los encuentros decisivos. Por ahora, si el torneo termina así debería viajar a Buenos Aires. Dogos venció a Capibaras en la última pelota, por 26 a 25. Yacare XV cerró su participación de local a tono con lo que fue su temporada. Sin poder hacerse fuerte en sus principales virtudes, las formaciones; sufrió problemas de indisciplina que, por ejemplo, fueron determinantes el último sábado, en Asunción. La derrota contra Peñarol fue la undécima del campeonato.

Con tiempo para guardar jugadores, darles descanso a los que más jugaron y probar cuestiones tácticas, Diego Gighlione llegará a la fecha final con la ventaja de estar clasificado y jugar el resto del torneo en Córdoba. Un detalle muy importante en la recta final de la temporada. Se lo ganaron con creces y lo hicieron jugando un rugby de muy alto nivel. Ramiro Penan y su staff enfrentan la última fecha de una temporada para el olvido en donde deberán reflexionar, sacar conclusiones y reconstruir la estructura del rugby paraguayo. Por momentos Yacare fue un equipo que mereció más, pero, así como desperdició muchas posibilidades, en general, pagó muy caros los errores en la toma de decisiones.

Tras la sorpresiva caída en Paraguay de la primera ronda, por 41 a 20, Dogos recibe a Yacare XV en Córdoba Athletic por primera vez, para cerrar su campaña de la fase clasificatoria como puntero. En Tala RC, el año pasado ganaron por 39 a 29.

Cómo se define

Con tres franquicias que ya aseguraron su lugar en la fase final, dos que pugnan por el cuarto puesto, y la definición de una localía en juego, este viernes ysábado se cierra la fase regular de un nuevo Súper Rugby Américas.

Dogos XV (56 puntos) ya aseguró ser local en una semifinal (y, potencialmente, la final), mientras que Pampas (49) y Capibaras XV (47) podrían ser anfitriones el siguiente fin de semana.

Tarucas (39) y Selknam (36) definirán en sus respectivos partidos el cuarto semifinalista. El primero, en casa con un Capibaras XV que sabrá qué pasó con Pampas en Montevideo y sus necesidades para recibir una semifinal; el segundo jugará el sábado en Santiago ante el último en la tabla, Cobras Brasil Rugby (11), también sabiendo su suerte.

No hay que descarar a Peñarol Rugby (34), el último campeón. Si le gana con punto bonus a Pampas, se pondrá en la misma línea que Tarucas, agregándole tensión al partido en la Caldera del Parque que se jugará un par de horas más tarde.

Éste apasionante final es solo el corolario de lo que ha sido un gran Súper Rugby Américas.

Pampas buscará su primera final y se encaminó con un sólido torneo, lo mismo que Tarucas XV y el enorme apoyo de toda una comunidad está a un paso de su primera semifinal.

El tres veces campeón Peñarol Rugby optó esta temporada por darle rodaje a muchos jóvenes, potenciales mundialistas para el año próximo.

Este fin de semana se conocerán los cruces de semifinales. Tenemos final abierto.