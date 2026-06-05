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APB: Se definieron los cruces de playoffs

La fase regular del Torneo Apertura de la APB terminó con victorias de Ciclista y Unión de Crespo. La próxima semana inician la siguiente instancia.

5 de junio 2026 · 11:02hs
Ciclista se quedó con el 2 de la fase regular. 

Ciclista se quedó con el 2 de la fase regular. 

La fase regular del Torneo Apertura de Primera División A de la Asociación Paranaense de Básquet (APB) llegó a su fin con las victorias de Ciclista y Unión de Crespo en condición de local, resultados que terminaron de ordenar las posiciones y definir los cruces de cuartos de final.

En el estadio Juan Baglietto, Ciclista superó a Recreativo por 76 a 68 y aseguró el segundo lugar de la clasificación. El conjunto ganador mostró varias vías de gol: Nahuel García fue el máximo anotador con 16 puntos, mientras que Alejo García aportó 13. También fueron determinantes Enzo Passadore, con 12 unidades y seis asistencias, y Francisco Bogado, quien sumó otros 12 tantos. En el Bochas, Francisco Frávega se destacó como goleador del encuentro con 25 puntos, secundado por Alan Guanco, que convirtió 13.

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Por su parte, Unión de Crespo se impuso con autoridad sobre San Martín. La clave del triunfo estuvo en el segundo cuarto, donde el elenco crespense estableció un parcial de 25 a 13 que le permitió irse al descanso largo con una ventaja de 48 a 31.

Alan Hainze lideró la ofensiva del Cervecero con 24 puntos, mientras que Francisco Folmer y Rodrigo Gieco contribuyeron con 17 unidades cada uno. En el conjunto visitante sobresalieron Adriel Barrios, con 14 puntos, y Emiliano Cabrera, con 13.

Posiciones finales del Torneo Apertura

Talleres (10-2) 22

Ciclista (9-3) 21

Unión de Crespo (9-3) 21

Quique (8-4) 20

Recreativo (8-4) 20

Olimpia (8-4) 20

Estudiantes (7-5) 19

Echagüe (5-8) 17

Paracao (4-8) 16

Patronato (4-8) 16

Sionista (3-9) 15

Rowing (2-10) 14

San Martín (1-11) 13

Así se jugarán los cuartos de final en la APB

Con la etapa regular concluida, los ocho mejores equipos del certamen iniciarán ahora la lucha por el título del primer torneo oficial de la temporada en el básquet paranaense.

Talleres (1°) vs. Echagüe (8°)

Ciclista (2°) vs. Estudiantes (7°)

Unión de Crespo (3°) vs. Olimpia (6°)

Quique (4°) vs. Recreativo (5°)

APB Torneo Apertura Playoffs
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