La UCR Entre Ríos denunció "hostigamiento y agresiones" por parte de la Multisectorial gremial

La UCR de Entre Ríos expresó su "más enérgico repudio a las acciones de hostigamiento y agresión hacia legisladores de nuestro partido".

El Comité Provincial de la Unión Cívica Radical (UCR ) de Entre Ríos lanzó un comunicado donde expresa su "más enérgico repudio a las acciones de hostigamiento, intimidación y agresión que vienen sufriendo legisladores de nuestro partido por parte de integrantes de la Multisectorial Gremial de Entre Ríos".

Desde la UCR sostienen que desde ese sector "han llevado sus manifestaciones hasta los domicilios particulares de nuestros representantes".

"La democracia se fortalece con el debate de ideas, el respeto por las instituciones y la convivencia pacífica entre quienes sostienen posiciones diferentes. Ninguna discrepancia política, social o sectorial puede justificar conductas que busquen amedrentar a dirigentes o funcionarios en el ámbito privado. La Unión Cívica Radical, partido con una profunda tradición democrática y republicana, reafirma su compromiso con la defensa irrestricta de las instituciones, la división de poderes y el respeto a las decisiones adoptadas en el marco de los procedimientos establecidos por nuestra Constitución", indicaron.

"La protesta y la expresión de reclamos forman parte de la vida democrática y constituyen derechos que deben ser garantizados. En una República, el disenso es legítimo y necesario. Lo que resulta inadmisible es la intolerancia frente a quienes piensan distinto o cumplen con el mandato que les ha sido conferido por la ciudadanía. Las diferencias deben canalizarse mediante el diálogo, el debate público y los mecanismos institucionales", agregaron.

El comunicado finaliza con una convocatoria "a todos los actores políticos, sindicales y sociales a contribuir a un clima de respeto mutuo, responsabilidad y convivencia democrática. La Unión Cívica Radical de Entre Ríos continuará defendiendo los valores que han guiado históricamente su accionar: la democracia, la República, la libertad, el pluralismo y la tolerancia, convencida de que solo así, podremos construir una sociedad más justa y fortalecida".