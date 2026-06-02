Nicolás Brunner: "El futuro exige profesionales capaces de adaptarse".

Nicolás Brunner, decano electo de Ciencias Económicas de la UNER, reflexionó sobre educación, tecnología, deporte y los desafíos del futuro profesional.

En diálogo con La Mañana de La Red (88.7), el contador público Nicolás Brunner repasó su historia personal y trayectoria académica, analizó la actualidad del sistema superior y reflexionó sobre el impacto de las nuevas herramientas digitales en el ámbito laboral. Además, compartió su visión sobre la práctica deportiva como espacio de aprendizaje, integración y construcción de ciudadanía.

Recientemente designado para conducir la casa de estudios durante el período 2026-2030, destacó que este nuevo desafío representa la continuidad de un proyecto colectivo, aunque también la oportunidad de impulsar una etapa orientada a la innovación pedagógica y al fortalecimiento del vínculo con el entramado social.

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Un recorrido ligado a las aulas

Brunner cursó la primaria en la Escuela Normal de Paraná y completó el secundario en el Colegio La Salle. Aunque al finalizar esa etapa no tenía completamente definida su vocación, el legado familiar influyó en su elección.

“Mi papá es contador público y mi abuelo también lo había sido. De alguna manera fui orientándome hacia ese camino, aun sin haber tenido materias contables durante el colegio”, recordó.

Comenzó sus estudios superiores a principios de los años 2000, en medio de una de las crisis económicas más profundas del país.

“Fue una etapa muy intensa. Había mucha participación estudiantil y un contexto político y económico que atravesaba todos los aspectos de la vida cotidiana. Intentábamos comprender lo que estaba ocurriendo desde nuestra disciplina”, señaló.

Entre los recuerdos de aquella época aparecen los federales, Lecop, patacones y otras cuasi-monedas que marcaron a toda una generación.

“Aquellos años dejaron mucho más que conocimientos académicos; nos enseñaron a analizar la realidad, debatir ideas y entender que detrás de cada decisión económica hay personas y situaciones concretas", remarcó.

Docencia, investigación y compromiso

Su relación con la institución no terminó al graduarse. Poco después se incorporó como ayudante alumno en la cátedra Introducción a la Economía, ámbito en el que continúa desempeñándose.

“Siempre me gustó estar ahí. Era un lugar donde me sentía cómodo y donde se generaban intercambios muy valiosos con profesores y compañeros. La enseñanza apareció de manera natural”, explicó Brunner.

En 2009 accedió por concurso al cargo de jefe de trabajos prácticos y desde entonces desarrolló una extensa carrera que incluyó proyectos científicos, acciones de extensión y diversas responsabilidades institucionales.

“Me interesa especialmente pensar cómo el conocimiento puede vincularse con la realidad y aportar respuestas concretas a las necesidades de la comunidad”, afirmó.

Nuevas carreras y excelencia académica

Al referirse al presente de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Entre Ríos , resaltó el prestigio alcanzado por el plantel docente y el reconocimiento obtenido en distintos procesos de evaluación. Como ejemplo mencionó la acreditación otorgada por la CONEAU, que posicionó a la institución entre las mejor evaluadas del país dentro de su área disciplinar.

También destacó la ampliación de la oferta académica, que dejó atrás el esquema centrado exclusivamente en Contador Público para incorporar propuestas como Economía, Gestión de las Organizaciones y distintas tecnicaturas.

Entre ellas sobresale la Tecnicatura en Administración y Gestión de los Recursos Humanos, que este año registró la mayor cantidad de ingresantes.

“Fue la carrera con más inscriptos de nuestra unidad académica, con alrededor de 480 estudiantes. Es una propuesta que hoy tiene una inserción laboral muy interesante y que responde a una demanda creciente de las organizaciones”, destacó Brunner.

Inteligencia artificial: una herramienta, no un reemplazo

Uno de los ejes más relevantes de la conversación fue el avance de la inteligencia artificial y sus efectos sobre el mundo laboral.

“La irrupción digital modificó profundamente la manera de trabajar. Primero llegaron las computadoras, después internet y ahora la inteligencia artificial. Cada etapa transformó procesos y hábitos”, reflexionó.

Sin embargo, consideró que el papel de los especialistas seguirá siendo determinante. “Muchas tareas rutinarias pueden automatizarse, pero seguirá siendo indispensable la capacidad humana para interpretar información, diseñar estrategias y tomar decisiones”, explicó.

Para Brunner, el desafío pasa por mantenerse actualizado y aprovechar estas herramientas para generar mejores resultados.

“Debemos aprender constantemente. Lo importante es entender cómo utilizarlas para potenciar organizaciones, emprendimientos y proyectos”, sostuvo.

El deporte y el sentido de pertenencia

Además de su actividad académica, participa desde hace varios años en la subcomisión de rugby del Paraná Rowing Club.

Aunque sus hijas practican otras disciplinas, considera que los clubes cumplen una función fundamental en la sociedad.

“Son espacios extraordinarios donde personas muy distintas trabajan juntas por un objetivo común. Allí se aprenden valores que trascienden lo deportivo”, expresó.

También valoró la experiencia de haber recibido recientemente a la franquicia profesional Capibaras, un evento que movilizó a cientos de colaboradores.

“Más allá de la infraestructura que quedó, lo más importante fue fortalecer el sentido de pertenencia y demostrar que Paraná puede estar a la altura de acontecimientos de primer nivel”, afirmó.

Mirar hacia adelante

A pocas semanas de asumir formalmente como decano, Brunner aseguró que uno de sus principales objetivos será profundizar la relación entre la academia y el entorno.

“Debemos estar atentos a los cambios que atraviesan a la sociedad. Nuestro desafío es generar conocimiento útil, acompañar esos procesos y contribuir al desarrollo regional”, afirmó.

También destacó la necesidad de que la universidad continúe adaptándose a los nuevos escenarios sin perder su esencia.

“La universidad pública tiene que seguir siendo un espacio de oportunidades, de formación de calidad y de construcción colectiva. Ese es el compromiso que asumimos para los próximos años”, sostuvo.

Con una trayectoria construida íntegramente en el ámbito público, representa una nueva generación de dirigentes que busca combinar experiencia, innovación y compromiso para responder a las demandas de un mundo cada vez más dinámico.