Atlético Paraná ganó en los penales y es finalista de la Copa Túnel Subfluvial

Atlético Paraná sufrió, remontó una llave peleada. Venció de local a Unión de Santa Fe y se metió en la definición 2026.

Atlético Paraná escribió este martes una nueva página de su historia deportiva al convertirse en el primer finalista de la Copa Túnel Subfluvial 2026, luego de superar a Unión de Santa Fe en una serie semifinal cargada de emociones, intensidad y dramatismo que se resolvió desde el punto penal.

El conjunto dirigido por el cuerpo técnico decano llegaba al encuentro de vuelta con la obligación de revertir la derrota sufrida en el partido de ida, donde los santafesinos habían conseguido una ventaja de 3 a 2. Con ese panorama, Atlético Paraná salió decidido a imponer condiciones desde el inicio, empujado por el apoyo de su público y consciente de que necesitaba una victoria para seguir soñando con el título.

El trámite fue parejo y disputado, con momentos de dominio repartido y situaciones de peligro en ambos arcos. Unión logró golpear primero a través de Tomás Torres, quien aprovechó una oportunidad en ataque para adelantar al conjunto santafesino y complicar aún más las aspiraciones del Decano.

Sin embargo, Atlético Paraná mostró carácter y capacidad de reacción. Lejos de sentir el impacto del gol visitante, el equipo entrerriano mantuvo la intensidad y encontró rápidamente la igualdad mediante Juan Ignacio Mitre, quien apareció en el momento justo para devolverle la esperanza a los locales.

El empate parcial mantuvo abierta la serie y elevó la tensión en cada sector del estadio. Con el correr de los minutos, Atlético Paraná fue creciendo en confianza y comenzó a empujar cada vez más cerca del arco rival. La recompensa llegó gracias a Germán Muñoz, que marcó el segundo gol decano y estableció el 2 a 1 definitivo en el partido.

Con ese resultado, el marcador global quedó igualado 4 a 4, ya que Atlético había caído 3 a 2 en la ida. Sin ventajas para ninguno de los dos equipos tras los 180 minutos reglamentarios, la clasificación debió definirse desde el punto penal.

La tanda fue tan apasionante como el desarrollo de la serie. Los ejecutantes mostraron nervios de acero, aunque las miradas terminaron posándose sobre una de las grandes figuras de la noche: el arquero Bourdet.

El guardameta decano tuvo una actuación memorable al contener el primer penal de la definición, otorgándole tranquilidad a su equipo desde el inicio de la serie. Cuando la clasificación aún permanecía abierta y la tensión era máxima, volvió a convertirse en héroe al detener también el último remate de Unión, desatando el festejo de jugadores, cuerpo técnico e hinchas.

Gracias a su efectividad en los disparos y a la actuación determinante de Bourdet bajo los tres palos, Atlético Paraná se quedó con la serie por 4 a 3 en los penales y aseguró su lugar en la gran final del certamen.

El pitazo final encontró a todo el estadio celebrando una clasificación muy trabajada, conseguida ante un rival de jerarquía y después de una remontada que exigió esfuerzo, personalidad y convicción. El Decano supo levantarse en los momentos más difíciles de la serie y terminó imponiéndose en una definición que quedará entre los recuerdos más importantes de esta edición de la Copa Túnel Subfluvial.

Atlético Paraná aguarda rival

Ahora, el primer equipo de Atlético Paraná aguardará por conocer a su adversario en la definición. El segundo finalista surgirá de la otra semifinal que protagonizan Patronato y la Universidad Nacional del Litoral, una llave que promete emociones similares y de la cual saldrá el rival del Decano en la lucha por el título.