China: Rosario Romero recorrió Huawei y XCMG

La intendenta de Paraná, Rosario Romero, visitó dos de los referentes más importantes del ecosistema tecnológico e industrial de China: Huawei y XCMG.

La misión institucional que la Municipalidad de Paraná desarrolla en China junto al Grupo CEDA tuvo dos paradas que sintetizan el corazón de la transformación productiva global: las instalaciones de Huawei en Shenzhen y el XCMG Global Learning and Education Center.

Allí la intendenta Rosario Romero, el intendente de Villaguay Adrián Fuertes, el secretario de Hacienda Alexis Bilbao y el concejal Emiliano Gómez Tutau recorrieron ambos espacios y tomaron contacto directo con tecnologías e ideas que ya están redefiniendo cómo se gestionan las ciudades, se produce energía y se forma talento en escala global.

Huawei: IA, energía solar y gestión urbana inteligente en China

La delegación fue recibida por Ignacio Agustín Dapena, gerente de Huawei Digital Power para Argentina, Uruguay y Paraguay, quien coordinó una recorrida por el Centro de Exhibición y Soluciones Tecnológicas, los espacios de investigación y desarrollo y el campus de innovación de la empresa.

Huawei es actualmente una de las compañías tecnológicas más importantes del planeta.

Durante 2025 registró ingresos superiores a los 127.000 millones de dólares e invirtió más del 21% de su facturación en investigación y desarrollo. Sus actividades abarcan infraestructura de telecomunicaciones, inteligencia artificial, computación en la nube, soluciones digitales para industrias y gobiernos, movilidad eléctrica, almacenamiento energético y generación de energías limpias.

Durante la visita, las autoridades conocieron cómo la inteligencia artificial y el análisis de datos se aplican para optimizar la gestión de ciudades, reducir costos operativos y mejorar servicios públicos. También tomaron contacto con desarrollos en almacenamiento energético mediante baterías de gran escala y generación solar fotovoltaica.

Romero vinculó parte de lo observado con el Parque Solar Fotovoltaico que la Municipalidad ejecuta en el Parque Industrial General Belgrano: más de 10.400 paneles solares, una capacidad proyectada de 7,38 MW y un volumen de generación equivalente al consumo del alumbrado público de la ciudad.

Por su parte, Fuertes destacó el potencial del centro de Entre Ríos para impulsar proyectos de energía solar asociados al desarrollo agroindustrial, señalando que el acceso a energía más competitiva será clave para agregar valor a la producción regional.

XCMG: la formación de talento como estrategia industrial

“Construir reservas estratégicas de talento para acelerar la innovación en la gestión”. Esa fue la primera definición que encontró la delegación al ingresar al XCMG Global Learning and Education Center, el sistema de formación desarrollado por una de las principales compañías industriales del mundo. XCMG cotiza en la Bolsa de Shenzhen, posee una valuación cercana a los 20.000 millones de dólares, opera en más de 190 países y acumula indicadores de escala global: más de 223 millones de kWh de energía gestionados, 1,87 millones de toneladas de combustible ahorradas y 5,79 millones de toneladas de emisiones de carbono reducidas.

El sistema de formación se apoya en cuatro pilares: el Instituto Tecnológico de Maquinaria para la Construcción, orientado a la formación de ingenieros, técnicos y operadores; la Escuela de Negocios XCMG, dedicada al liderazgo y la gestión; el Colegio Internacional XCMG, enfocado en cooperación e intercambios académicos; y la estructura de Educación Tecnológica y Desarrollo del Talento, destinada a la capacitación continua y certificación de competencias.

Otros aspectos de la gira por tierras chinas

El modelo integra la formación dentro del propio proceso productivo: los trabajadores se capacitan mediante simuladores, prácticas con maquinaria real y laboratorios de investigación aplicada, articulando conocimiento, experiencia y trabajo.

En ese marco, se destacó el convenio que XCMG mantiene en Argentina con la Universidad Nacional de San Martín, impulsado junto al Centro de Estudios para el Desarrollo Argentino (CEDA). Para Romero, esta experiencia abre una oportunidad para promover mecanismos de intercambio, cooperación académica y capacitación con universidades de Entre Ríos, fortaleciendo la formación de jóvenes, técnicos y profesionales de la provincia.