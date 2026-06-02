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Capacitación: se realizó la Jornada Provincial de Gestión Integral de Residuos

En el Centro Provincial de Convenciones de Paraná se realizó la Jornada Provincial de Capacitación en Gestión Integral de Residuos.

2 de junio 2026 · 21:59hs
En el CPC de Paraná se realizó la Jornada Provincial de Capacitación en Gestión Integral de Residuos.

En el CPC de Paraná se realizó la Jornada Provincial de Capacitación en Gestión Integral de Residuos.

La vicegobernadora Alicia Aluani, junto al ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo, encabezó el acto de apertura de la Jornada Provincial de Capacitación en Gestión Integral de Residuos. La actividad se desarrolló este martes en el Centro Provincial de Convenciones (CPC).

La Jornada Provincial de Capacitación en Gestión Integral de Residuos fue organizada por la Vicegobernación de Entre Ríos, través del Instituto de Formación Legislativa, junto al Ministerio de Trabajo y el Ministerio de Desarrollo Económico de la Provincia.

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Capacitación, acompañamiento y trabajo conjunto

El secretario de Gobiernos locales, Ricardo Vales, dio la bienvenida a todos los presentes y agradeció el acompañamiento de las áreas del gobierno provincial y, especialmente, de la Vicegobernación. “El mayor recurso que cuenta una provincia o un municipio es recurso humano, por eso tenemos la enorme obligación de capacitarnos y de entender de qué problemáticas estamos hablando”, dijo el funcionario al inicio de su discurso destacando la importancia de seguir abordando el cuidado del ambiente y de la Casa Común.

En este sentido, el funcionario destacó las instancias de capacitaciones y el trabajo articulado del Estado entendiendo que “las políticas públicas deben hacerse en conjunto”, expresó Vales anhelando una “jornada muy fructífera”.

Seguidamente, habló el ministro de Desarrollo Económico, Guillermo Bernaudo. “Todos sabemos lo que significa en nuestras comunidades el tema de los residuos: es terriblemente complejo y está a la vista. Es un tema de jurisdicción local, pero la Provincia no se quiere desentenderse de la problemática, quiere acompañar y asesorar”, afirmó tras ratificar la necesidad de trabajar de manera conjunta.

“El cuidado del suelo y del agua son los recursos sobre los que después se basa la producción en la provincia”, sostuvo el ministro haciendo hincapié en la necesidad de trabajar en la promoción de la separación de origen, ya que el 40% de los residuos de nuestros hogares se puede reciclar, tiene un nuevo uso.

Más declaraciones del encuentro

Para finalizar, hizo uso de la palabra, la vicegobernadora de la provincia, Alicia Aluani. "Gracias a todos los presentes por participar de esta jornada de capacitación sobre un tema tan fundamental para nuestras comunidades, porque no solamente habla de nuestro presente, sino también habla de nuestro futuro”, aseveró.

“Cuando hablamos de gestión de residuos, no hablamos solamente de basura, hablamos de algo que impacta en la salud, en el ambiente y en la calidad de vida. La contaminación de nuestras tierras, de nuestras aguas, impacta en forma directa a quienes más tenemos que proteger, que son a los niños”, indicó la vicegobernadora y médico pediatra.

En otro fragmento de su alocución, Aluani se refirió a la responsabilidad de la ciudadanía. “Tenemos que hacer un cambio cultural, porque sabemos que esto tiene que empezar por nuestros hogares, por nuestros lugares de trabajo, nuestras oficinas, nuestros comercios”, señaló.

En este sentido, la vicegobernadora también destacó las instancias de formación y capacitación, herramientas concretas para que la valorización de residuos sea un eje constitutivo en la administración de cada gobierno local. “Desde la provincia, queremos un Estado que sea saludable, ordenado y sostenible. Se trata de intercambiar experiencias y de adquirir herramientas para hacerlo cada día mejor. Tenemos que continuar con esta transformación porque el futuro también depende de nosotros”, cerró Aluani.

Capacitación Jornada Provincial gestión Residuos
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