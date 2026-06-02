Barracas Central eliminó a Huracán de la Copa Argentina

Barracas Central superó al Globo en Sarandí con un golazo de Damián Martínez y se metió entre los 16 mejores equipos del torneo.

Barracas Central cerró el semestre de la mejor manera. Con un golazo de Damián Martínez en el complemento, derrotó 1 a 0 a Huracán en el estadio Julio Humberto Grondona de Sarandí y se clasificó a los octavos de final de la Copa Argentina, instancia en la que enfrentará a Estudiantes de La Plata.

El encuentro fue parejo y con pocas emociones durante gran parte de la noche. Sin embargo, el equipo dirigido por Rubén Darío Insúa mostró mayor determinación en los momentos clave y terminó justificando una victoria que le permite seguir soñando en el certamen federal.

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Durante la primera etapa, Barracas fue el que generó las situaciones más claras. Sebastián Meza sostuvo a Huracán con varias intervenciones importantes, entre ellas un potente remate de Martínez y otro intento de Gonzalo Morales. Incluso, el Guapo llegó a convertir a los 37 minutos, pero el tanto de Facundo Bruera fue invalidado por posición adelantada.

Huracán, que venía de una exigente primera mitad de año, mostró una versión apagada y nunca logró imponer condiciones. Apenas inquietó con algunos remates aislados de Óscar Romero, Facundo Kalinger y Lucas Blondel, aunque sin la profundidad necesaria para comprometer seriamente a Marcelo Miño.

La diferencia llegó a los 19 minutos del segundo tiempo. Norberto Briasco desbordó por la derecha y cedió hacia atrás para Damián Martínez, quien sacó un espectacular derechazo que se clavó en el ángulo de Meza. Un verdadero golazo que terminó definiendo la historia y desató el festejo del conjunto rojiblanco.

A partir de allí, Barracas administró la ventaja con orden defensivo y respondió cada vez que Huracán intentó reaccionar. Miño se mostró seguro bajo los tres palos y la última línea despejó todos los intentos del Globo, que careció de ideas para llegar al empate.

Lo que sigue para Barracas Central

Con este triunfo, Barracas Central se metió entre los 16 mejores de la Copa Argentina y ahora tendrá un desafío de mayor exigencia frente a Estudiantes de La Plata. Huracán, en cambio, cerró su participación con una eliminación que profundiza un final de semestre lejos de las expectativas.