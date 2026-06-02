El ciclista paralímpico colonense Rodrigo López fue declarado Ciudadano Ilustre de la provincia de Entre Ríos, una distinción que reconoce una trayectoria deportiva excepcional y su invaluable aporte al deporte argentino a lo largo de más de dos décadas de competencia internacional.
Rodrigo López fue declarado Ciudadano Ilustre de Entre Ríos
El notable ciclista Rodrigo López recibió este reconocimiento informado en el boletín oficial. Un ejemplo del deporte adaptado.
La oficialización se concretó este 1° de junio a través del Boletín Oficial de Entre Ríos, luego de que el proyecto fuera aprobado por la Cámara de Senadores provincial durante la sexta sesión ordinaria del 147° Período Legislativo.
Nacido en Colón, Rodrigo López se ha convertido en uno de los máximos referentes del deporte paralímpico nacional. Su carrera está marcada por la constancia, el esfuerzo y una vigencia pocas veces vista en el alto rendimiento. Representó a la Argentina en seis Juegos Paralímpicos consecutivos, desde Atenas 2004 hasta París 2024, consolidándose como una figura emblemática del ciclismo adaptado a nivel mundial.
Especialista en pruebas de kilómetro, persecución, contrarreloj y pelotón, López construyó un impresionante palmarés que incluye dos medallas paralímpicas, cuatro títulos mundiales consecutivos, diez medallas en campeonatos del mundo, una decena de medallas de oro en Juegos Parapanamericanos y dos récords mundiales. Además, obtuvo once diplomas paralímpicos y recibió más de cincuenta reconocimientos a lo largo de su carrera deportiva.
Su historia de superación y compromiso trascendió las pistas para convertirse en un ejemplo de perseverancia, disciplina y orgullo para toda la comunidad de Colón y de Entre Ríos. Cada una de sus participaciones internacionales contribuyó a posicionar a la provincia y al país en los principales escenarios del deporte adaptado.
Merecido para Rodrigo López
La declaración como Ciudadano Ilustre constituye un merecido homenaje a una vida dedicada al deporte de excelencia y al esfuerzo constante, reconociendo no solo sus logros competitivos, sino también los valores que ha representado dentro y fuera de la actividad deportiva.