Deportivo Riestra se quedó sin entrenador

El entrenador de Deportivo Riestra , Guillermo Duró, presentó la renuncia a dos fechas del final de la temporada 2026, aún con chances de perder la categoría. La situación se dio durante este martes, tras la caída por 1 a 0 ante Instituto, ocurrida durante la noche del lunes.

Así, el Malevo se encuentra ante la decisión de buscar un entrenador de cara a las últimas dos fechas o confiar en un DT interino, con chances de volver a caer a la Primera Nacional

Cinco meses después de haber comenzado su tercer ciclo como entrenador a cargo de Deportivo Riestra, los malos resultados que sostienen al club en la lucha por la permanencia hicieron que Guillermo Duró presente la renuncia.

Aunque su ciclo había comenzado bien, con un triunfo ante Independiente en su tercer partido sobre el cierre del Torneo Apertura, el entrenador sumó una única victoria en la primera Copa Sudamericana de la historia de la institución, siendo eliminado en fase de grupos.

Mientras que en el Clausura solo sumó nueve puntos en 14 encuentros, el mejor rendimiento de su equipo se dio en la Copa Argentina. Riestra ya se encontraba en 16avos de final cuando tomó el mando y pudo superar a San Lorenzo y Gimnasia por penales, aunque el mismo método lo hizo ser eliminado ante Banfield, en cuartos de final.

Así, su ciclo se corta con cuatro triunfos, 13 empates y 11 derrotas en 28 partidos, con apenas el 29,7% de los puntos y un club que sigue en pelea por la permanencia.

Deportivo Riestra necesita un triunfo

El Malevo está cuatro puntos por encima de Aldosivi, en la zona roja, con seis puntos en juego. Deportivo Riestra necesita ganar al menos uno de los partidos restantes, ante Talleres e Independiente, para salvarse por sus propios medios. En caso de sumar menos de tres puntos, Aldosivi podría alcanzarlo y forzar una final por la permanencia, o incluso condenar al equipo del Bajo Flores al descenso directo si es que éste pierde sus dos compromisos y el Tiburón se impone en ambas presentaciones.