El río Paraná sigue en ascenso en Entre Ríos, pero las marcas se mantienen debajo de las alertas

Aunque el caudal del río Paraná continúa creciendo a lo largo de la costa oeste de la provincia, ninguna localidad superó los umbrales de riesgo.

Las marcas fluviales en Entre Ríos continúan bajo constante control tras los recientes informes de caudal. Según el último informe oficial difundido a través del monitoreo diario que realiza el gobierno entrerriano, los principales cursos de agua de la provincia se mantienen por debajo de sus respectivos niveles de alertas, aunque la cuenca del río Paraná sostiene un comportamiento predominantemente ascendente.

En contraste con este panorama,tanto el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) como el Sistema Nacional de Alerta y Monitoreo de Emergencias (Siname) ratificaron el nivel verde de vigilancia para la región,lo que indica la ausencia de fenómenos meteorológicos adversos inmediatos que puedan complicar el cuadro hídrico.

Datos de la cuenca del río Paraná

La ciudad de La Paz encabeza la situación más rigurosa del mapa provincial. Con una altura registrada de 5,71 metros,el cauce quedó posicionado a apenas nueve centímetros de la marca de alerta (fijada en 5,80 metros) y 44 centímetros del nivel de evacuación (6,15 metros). Si bien los organismos de asistencia no debieron efectuar traslados preventivos,se confirmará la autoevacuación de una familia por decisión propia.

Más al sur, en Hernandarias, el río midió 4,83 metros (alerta en 5,50 metros), mientras que frente a la costa de Paraná la escala marcó 4,16 metros, con tendencia creciente.

En la capital provincial, la marca se ubica 54 centímetros por debajo de la línea de alerta (4,70 metros) y 84 centímetros del umbral de evacuación.

En Diamante, en tanto,la medición alcanzó los 4,50 metros (alerta en 5,30 metros),y en Victoria el río trepó hasta los 3,93 metros (alerta en 4,60 metros). En ninguno de estos puertos se registraron evacuados ni anegamientos urbanos.

El río Uruguay, en baja

Una diferencia del margen occidental,el comportamiento del río Uruguay ofrece un respiro. Las mediciones en Concordia (9,09 metros), Colón (5,76 metros), Federación (2,41 metros) y Concepción del Uruguay (4,68 metros) marcaron un paulatino, pero constante descenso, alejándose de los parámetros de riesgo.

Por su parte,en el sur entrerriano se observa un nivel de presión sobre la cuenca del Gualeguaychú. En el puerto local la altura se fijó en 2,72 metros (alerta en 3,50 metros), en tanto que en la zona de Boca Gualeguaychú el río llegó a 2,60 metros, situándose a 20 centímetros del límite de prevención.

Finalmente, en Ibicuy el registro más reciente indicó 1,10 metros en franca tendencia a la baja.