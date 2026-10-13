El Barcelona goleó en Champions League y es uno de los líderes

En la segunda fecha, el conjunto catalán derrotó en Turquía al Galatasaray y manda en la Champions League junto con el Arsenal y el Sporting de Lisboa.

Barcelona es uno de los candidatos a ganar la Champions League.

Por la segunda fecha de la Primera Fase, el Barcelona goleó 4 a 1 al Galatasaray en Turquía y quedó como líder de la UEFA Champions League , por diferencia de gol. El conjunto catalán tiene seis puntos al igual que el Arsenal y el Sporting de Lisboa, que también ganaron sus partidos.

En un partido lleno de goles, el Barsa se impuso con tantos de Joao Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim David-Adeyemi. En tanto, para el elenco turco había comenzado abriendo la cuenta Aleksey Batrakov.

Además, el Arsenal goleó 3 a 0 al Lille de Francia, con anotaciones de Jurrien Timber, Eberechi Eze y Bukayo Saka. El Sporting de Lisboa, por su parte, hizo su trabajo y le ganó 2 a 0 al Lille de Francia con goles de Luis Suárez e Issa Doumbia.

Detrás de estos tres equipos, con seis puntos cada uno, se ubica el Bayern Munich, con cuatro. El conjunto bávaro, empató 3 a 3 con el Viking FC de Noruega, en lo que fue un partidazo que comenzó perdiendo 2 a 0.

Los goles para los noruegos los hicieron Gianni Stensness, Peter Christiansen y Herman Haugen. Para el conjunto alemán, Harry Kane por duplicado empató parcialmente el encuentro y luego Luis Díaz convirtió el tercero.

El Atlético Madrid redondeó un gran partido y le ganó 2 a 0 al Manchester United. Al primer minuto de juego, Pablo Barrios abrió el marcador. Y ya en la segunda etapa, a los 34, Ademola Lookman puso cifras definitivas.

En el elenco dirigido por Diego Simeone tuvieron acción los argentinos Cristian Cuti Romero, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, quienes jugaron desde el arranque. Con este resultado, ambos clubes cosechan tres puntos en el certamen.

También jugó el Inter de Italia, que cayó 4 a 3 ante el Brujas de Bélgica. El delantero argentino Lautaro Martínez marcó un doblete para su equipo, pero no alcanzó. Nikolo Tresoldi metió un triplete para el elenco belga, mientras que Romeo Vermant puso cifras definitivas.

Para el Inter, que acumula dos derrotas y está en el fondo de la tabla, había completado el marcador Ange-Yoan Bonny.

Todos los resultados del martes en la Champions League

Sabah (Azerbaiyán) 2 - 0 Slavia Praga (Rusia)

Lens (Francia) 0 - 2 Sporting Lisboa (Portugal)

Villarreal (España) 3 - 1 Nápoli (Italia)

Viking (Noruega) 3 - 3 Bayern Munich (Alemania)

Atlético Madrid (España) 2 - 0 Manchester United (Inglaterra)

Inter (Italia) 3 - 4 Brujas (Bélgica)

RB Leipzig (Alemania) 1 - 0 PSV (Países Bajos)

Galatasaray (Turquía) 1 - 4 Barcelona (España)

Arsenal (Inglaterra) 3 - 0 Lille (Francia)