Uno Entre Rios | Ovación | Champions League

El Barcelona goleó en Champions League y es uno de los líderes

En la segunda fecha, el conjunto catalán derrotó en Turquía al Galatasaray y manda en la Champions League junto con el Arsenal y el Sporting de Lisboa.

13 de octubre 2026 · 20:49hs
Barcelona es uno de los candidatos a ganar la Champions League.

Barcelona es uno de los candidatos a ganar la Champions League.

Por la segunda fecha de la Primera Fase, el Barcelona goleó 4 a 1 al Galatasaray en Turquía y quedó como líder de la UEFA Champions League, por diferencia de gol. El conjunto catalán tiene seis puntos al igual que el Arsenal y el Sporting de Lisboa, que también ganaron sus partidos.

En un partido lleno de goles, el Barsa se impuso con tantos de Joao Cancelo, Fermín López, Anthony Gordon y Karim David-Adeyemi. En tanto, para el elenco turco había comenzado abriendo la cuenta Aleksey Batrakov.

Además, el Arsenal goleó 3 a 0 al Lille de Francia, con anotaciones de Jurrien Timber, Eberechi Eze y Bukayo Saka. El Sporting de Lisboa, por su parte, hizo su trabajo y le ganó 2 a 0 al Lille de Francia con goles de Luis Suárez e Issa Doumbia.

Detrás de estos tres equipos, con seis puntos cada uno, se ubica el Bayern Munich, con cuatro. El conjunto bávaro, empató 3 a 3 con el Viking FC de Noruega, en lo que fue un partidazo que comenzó perdiendo 2 a 0.

Los goles para los noruegos los hicieron Gianni Stensness, Peter Christiansen y Herman Haugen. Para el conjunto alemán, Harry Kane por duplicado empató parcialmente el encuentro y luego Luis Díaz convirtió el tercero.

El Atlético Madrid redondeó un gran partido y le ganó 2 a 0 al Manchester United. Al primer minuto de juego, Pablo Barrios abrió el marcador. Y ya en la segunda etapa, a los 34, Ademola Lookman puso cifras definitivas.

En el elenco dirigido por Diego Simeone tuvieron acción los argentinos Cristian Cuti Romero, Giuliano Simeone y Julián Álvarez, quienes jugaron desde el arranque. Con este resultado, ambos clubes cosechan tres puntos en el certamen.

También jugó el Inter de Italia, que cayó 4 a 3 ante el Brujas de Bélgica. El delantero argentino Lautaro Martínez marcó un doblete para su equipo, pero no alcanzó. Nikolo Tresoldi metió un triplete para el elenco belga, mientras que Romeo Vermant puso cifras definitivas.

Para el Inter, que acumula dos derrotas y está en el fondo de la tabla, había completado el marcador Ange-Yoan Bonny.

Todos los resultados del martes en la Champions League

Sabah (Azerbaiyán) 2 - 0 Slavia Praga (Rusia)

Lens (Francia) 0 - 2 Sporting Lisboa (Portugal)

Villarreal (España) 3 - 1 Nápoli (Italia)

Viking (Noruega) 3 - 3 Bayern Munich (Alemania)

Atlético Madrid (España) 2 - 0 Manchester United (Inglaterra)

Inter (Italia) 3 - 4 Brujas (Bélgica)

RB Leipzig (Alemania) 1 - 0 PSV (Países Bajos)

Galatasaray (Turquía) 1 - 4 Barcelona (España)

Arsenal (Inglaterra) 3 - 0 Lille (Francia)

Champions League Barcelona Arsenal Sporting de Lisboa
Noticias relacionadas
Entre Ríos ganó el oro en truco.

Entre Ríos cerró su participación en los Juegos Nacionales de Adultos Mayores Evita

Iñaki Arrías empieza este fin de semana el mini torneo y buscará volver a la victoria.

Iñaki Arrías: "Arranca el campeonato más duro y difícil de ganar"

Los dirigentes de River y Estudiantes en la sala de reuniones del Monumental.

Reunión entre los presidentes de River y Estudiantes

Alan Rollero noqueó en la pelea principal del KO Al Límite.

KO Al Límite tuvo una nueva edición con más de 30 combates en Paraná

Ver comentarios

Lo último

Gualeguaychú recibirá el Cáliz de la Paz, el bastón presidencial y la Rosa de Malvinas

Gualeguaychú recibirá el Cáliz de la Paz, el bastón presidencial y la Rosa de Malvinas

Indec: una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre

Indec: una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre

Cuestionan el estudio que permitió autorizar la caza de patos en Entre Ríos y piden su nulidad

Cuestionan el estudio que permitió autorizar la caza de patos en Entre Ríos y piden su nulidad

Ultimo Momento
Gualeguaychú recibirá el Cáliz de la Paz, el bastón presidencial y la Rosa de Malvinas

Gualeguaychú recibirá el Cáliz de la Paz, el bastón presidencial y la Rosa de Malvinas

Indec: una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre

Indec: una familia necesitó más de $1,6 millones para no ser pobre

Cuestionan el estudio que permitió autorizar la caza de patos en Entre Ríos y piden su nulidad

Cuestionan el estudio que permitió autorizar la caza de patos en Entre Ríos y piden su nulidad

Boca fue sorprendido por Vasco da Gama y pierde por las semifinales

Boca fue sorprendido por Vasco da Gama y pierde por las semifinales

Franco Mastantuono pasó por el quirófano sorpresivamente

Franco Mastantuono pasó por el quirófano sorpresivamente

Policiales
Dolor en Urdinarrain: identificaron a las tres víctimas del choque en la Ruta 39

Dolor en Urdinarrain: identificaron a las tres víctimas del choque en la Ruta 39

Fiscalía rechazó el planteo de prescripción de los hermanos Grenón en la causa Etchevehere

Fiscalía rechazó el planteo de prescripción de los hermanos Grenón en la causa Etchevehere

Tragedia en la Ruta 39: tres personas murieron en un choque frontal entre un camión y un utilitario

Tragedia en la Ruta 39: tres personas murieron en un choque frontal entre un camión y un utilitario

Concordia: incendio destruyó dos vehículos de alta gama

Concordia: incendio destruyó dos vehículos de alta gama

Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Chocó contra una columna de alumbrado y volcó en Paraná: dio positivo en alcoholemia

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Gualeguaychú recibirá el Cáliz de la Paz, el bastón presidencial y la Rosa de Malvinas

Gualeguaychú recibirá el Cáliz de la Paz, el bastón presidencial y la Rosa de Malvinas

Cuestionan el estudio que permitió autorizar la caza de patos en Entre Ríos y piden su nulidad

Cuestionan el estudio que permitió autorizar la caza de patos en Entre Ríos y piden su nulidad

El río Uruguay experimenta una leva baja en su nivel

El río Uruguay experimenta una leva baja en su nivel

Paraná: avanzan los trabajos de bacheo en Almafuerte y distintos sectores de la ciudad

Paraná: avanzan los trabajos de bacheo en Almafuerte y distintos sectores de la ciudad

Ante la posible creciente del Río Paraná, los ganaderos comenzaron a retirar animales de las islas

Ante la posible creciente del Río Paraná, los ganaderos comenzaron a retirar animales de las islas

Dejanos tu comentario