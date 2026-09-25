Detuvieron a ex-futbolista de River por quitarle el arma a un policía

El ex-mediocampista de River Ezequiel Cirigliano fue arrestado en Buenos Aires. La causa fue caratulada como robo y atentado a la autoridad.

El ex-mediocampista de River Plate Ezequiel Cirigliano fue arrestado en Villa Pineral, partido de Tres de Febrero, acusado de haberle quitado el arma reglamentaria a una agente policial durante un forcejeo. La causa quedó caratulada, en principio, como “robo” y “atentado a la autoridad”.

Según los primeros informes del caso, Cirigliano se acercó a una posta de vigilancia de la zona y allí protagonizó un enfrentamiento físico con una integrante de la Unidad de Policía de Prevención Local (UPPL). En medio del forcejeo, habría conseguido arrebatarle la pistola reglamentaria para luego alejarse del lugar.

El arma fue recuperada minutos más tarde por efectivos de la Comisaría 4ª de Villa Pineral, mientras que el exfutbolista terminó detenido. Además, de acuerdo con el parte médico incorporado al procedimiento, Cirigliano presentaba signos compatibles con estar bajo los efectos de estupefacientes, mientras que el informe policial también consignó que atravesaría un consumo problemático de sustancias.

Antecedentes de Ezequiel Cirigliano

El episodio vuelve a abrir un capítulo delicado en la vida de Cirigliano, que ya había atravesado una situación judicial de gravedad en 2022. En aquel entonces, había sido detenido en Caseros, también en el partido de Tres de Febrero, luego de ser acusado de intentar ingresar armado a una vivienda y efectuar disparos. Durante el procedimiento, la Policía secuestró una pistola calibre 9 milímetros con once balas en el cargador y una en la recámara.

Aquella causa lo tuvo 65 días detenido. En octubre de 2022, la Sala II de la Cámara de Apelación y Garantías en lo Penal de San Martín dictó la falta de mérito y ordenó su liberación. El expediente no derivó en una condena informada y, tras recuperar la libertad, Cirigliano intentó volver a acercarse al fútbol, esta vez desde un lugar muy diferente al que había ocupado durante sus mejores años.

La promesa de River que no se consolidó

Cirigliano había aparecido en Primera con la camiseta de River en 2010, cuando tenía 18 años, pero su gran momento llegó durante el campeonato de la B Nacional 2011/12. En aquel equipo dirigido por Matías Almeyda fue una pieza importante del mediocampo, llegó a utilizar la cinta de capitán y fue uno de los futbolistas jóvenes sobre los que el club depositaba buena parte de sus expectativas después del descenso.

Sin embargo, su carrera nunca terminó de despegar. Después de River pasó por Hellas Verona, FC Dallas, Tigre, Atlético Tucumán, Godoy Cruz, Zacatepec de México, San Luis de Quillota y Cynthialbalonga de Italia. Fueron experiencias cada vez más alejadas de aquel mediocampista que había sido considerado una de las grandes apariciones del Millonario.

En 2023, después de aquella detención, encontró una manera de volver a sentirse futbolista en el Senior de River. Se sumó al equipo de veteranos del club y compartió plantel con referentes como Ariel Ortega, Rodrigo Mora y Alejandro Chori Domínguez, en un intento por recuperar el vínculo con el deporte que había marcado su vida, relata Doble Amarilla.

La última experiencia profesional llegó en 2024, cuando viajó a Filipinas para jugar en el Stallion Laguna. Allí disputó once partidos y quedó libre en agosto de ese año. Desde entonces no volvió a tener actividad profesional. Ahora, con esta nueva detención en Tres de Febrero, Cirigliano vuelve a quedar involucrado en una causa penal y a atravesar otro capítulo lejos de las canchas que alguna vez lo tuvieron como una de las grandes promesas de River.