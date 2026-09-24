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Otra vez detuvieron al ex-River Ezequiel Cirigliano

Ezequiel Cirigliano quedó detenido por robo y atentado a la autoridad, tras forcejear con un policía, quitarle el arma reglamentaria y darse a la fuga.

24 de septiembre 2026 · 19:37hs
Ezequiel Cirigliano

Ezequiel Cirigliano, otra vez en problemas.

El exfutbolista de River Ezequiel Cirigliano volvió a ser noticia policial por haber sido detenido luego de un confuso episodio en el que le habría quitado el arma reglamentaria a un policía, en el partido bonaerense de Tres de Febrero.

Según los primeros informes policiales e información, el exfutbolista estaba volviendo de su trabajo cuando sufrió un brote. Allí, luego de cruzarse con una posta de vigilancia en Villa Pineral, forcejeó con un policía y le quitó el arma reglamentaria, antes de darse a la fuga.

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Acto seguido, Cirigliano se fue a su casa, lugar en el que fue detenido finalmente por la policía. Así, el exjugador de 34 años quedó detenido y acusado de robo y atentado a la autoridad, luego de que la pistola sea recuperada.

Los antecedentes de Ezequiel Cirigliano

Lamentablemente, no es la primera vez que Cirigliano tiene problemas con la autoridad. En 2022 estuvo preso por portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, luego de ingresar a una vivienda en Caseros y efectuar disparos con un arma de 9 milímetros.

Dos meses fueron los que Cirigliano pasó detenido antes de ser liberado por falta de mérito. Después de ese hecho, el exfutbolista fue noticia por haber formado parte del plantel Senior de River, en el que compartió equipo con Ariel Ortega, entre otras exglorias del club.

Hace dos años, Cirigliano intentó volver a jugar al fútbol, al incorporarse al Stallion Laguna de la Primera División de Filipinas, pero apenas jugó 11 partidos antes de quedar libre y regresar a la Argentina.

Ezequiel Cirigliano River detenido Robo
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