Uno Entre Rios | La Provincia | transporte público

Transporte público: destacaron mejoras en usuarios, velocidad y cumplimiento de recorridos

El Órgano de Monitoreo y Control analizó indicadores del Transporte Público de Paraná y destacó avances en usuarios, velocidad comercial y regularidad.

28 de septiembre 2026 · 17:46hs
Transporte público: destacaron mejoras en usuarios

Transporte público: destacaron mejoras en usuarios, velocidad y cumplimiento de recorridos.

El Órgano de Monitoreo y Control del transporte público de Paraná realizó su segunda reunión trimestral, en la que representantes del Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo analizaron el funcionamiento del sistema y sus principales indicadores.

El encuentro se desarrolló en el marco de lo establecido por la Ordenanza N.º 10.213, que creó este espacio institucional con el objetivo de realizar un seguimiento conjunto de la prestación, analizar información estadística y acordar acciones destinadas a mejorar el servicio.

Paraná vuelve a celebrar la pizza con descuentos del 50% en más de 20 locales.

Paraná vuelve a celebrar la pizza con descuentos del 50% en más de 20 locales

Avanza la nueva avenida urbana que conectará la Ruta 12 con la Circunvalación.

Avanza la nueva avenida urbana que conectará la ruta 12 con la Circunvalación

LEER MÁS: Paraná: la Línea C cambia sus recorridos desde este martes para mejorar la frecuencia y ampliar la cobertura

Más usuarios y mayor velocidad comercial en el transporte público

Durante la reunión se presentaron datos relacionados con la cantidad de pasajeros, la velocidad comercial de los colectivos y el cumplimiento de las vueltas programadas.

El secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, destacó la evolución registrada en los últimos meses y señaló que junio fue uno de los períodos con mayor cantidad de cortes de boleto.

“Uno de los puntos que se dieron a conocer fueron las estadísticas de uso del transporte. Junio fue uno de los mejores meses en corte de boletos, con casi 640.000 usuarios que optaron por el transporte público”, indicó.

Otro de los indicadores analizados fue la velocidad comercial, que representa el promedio de circulación de las unidades durante la prestación del servicio. Según explicó Bolzán, el sistema pasó de una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora a superar actualmente los 16 km/h.

“El objetivo es alcanzar los 18 km/h”, precisó el funcionario.

El cumplimiento de las vueltas supera el 99%

También se informó una mejora en el cumplimiento de las vueltas programadas. De acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, el indicador actualmente supera el 99%.

“Son números muy importantes porque permiten evaluar cómo está funcionando el sistema y dónde tenemos que seguir trabajando para mejorar la prestación”, sostuvo Bolzán.

La información permite establecer un seguimiento periódico de la operación y detectar aquellos aspectos que requieren nuevas intervenciones o ajustes.

Cambios de recorridos y cantidad de pasajeros

La evolución de la cantidad de usuarios también fue vinculada con modificaciones implementadas en determinados recorridos.

Como ejemplo, Bolzán mencionó el caso de la Línea C, donde el cambio de recorrido estuvo acompañado por un incremento en la cantidad de pasajeros.

“Teníamos alrededor de 900 cortes de boletos y, con el cambio de recorrido, ese número se duplicó durante el último mes”, señaló.

Un seguimiento conjunto del servicio

Durante la reunión también se remarcó la responsabilidad compartida de los integrantes del Órgano de Monitoreo y Control para analizar las problemáticas del transporte público y evaluar posibles soluciones desde las competencias de cada institución.

El espacio reúne al Departamento Ejecutivo, los concejales de los distintos bloques y la Defensoría del Pueblo, con el propósito de sostener un seguimiento periódico basado en información estadística.

De esta manera, el órgano permite evaluar la evolución del sistema, analizar sus principales indicadores y coordinar acciones entre los distintos actores institucionales vinculados con el transporte público de Paraná.

transporte público usuarios Paraná
Noticias relacionadas
Sin acuerdo en paritaria, Agmer convocó a un paro para miércoles y jueves de la semana en curso. 

Paritaria: Agmer confirmó que realizará un paro de 48 horas

IAPSER Seguros y la Secretaría de Cultura de Entre Ríos invitan a participar de una jornada gratuita con música, cuentos, juegos, stands y shows para disfrutar en familia. 

Este domingo 4 de octubre llega el Festival IAPSER a la Costanera de Paraná

El Sanatorio La Entrerriana inauguró su nueva Unidad Coronaria de Alta Complejidad.

El Sanatorio La Entrerriana inauguró su nueva Unidad Coronaria de Alta Complejidad

Agmer, AMET, UDA y Sadop rechazaron la oferta del Gobierno y el aumento del 3,5% se aplicará por decreto. El Frente Salarial Docente decidirá si encaran nueva protesta

Gremios docentes rechazaron la oferta salarial y se dará un aumento de 3,5% por decreto

Ver comentarios

Lo último

Causa Andis: pidieron la detención de Diego Spagnuolo por las irregularidades

Causa Andis: pidieron la detención de Diego Spagnuolo por las irregularidades

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Paraná vuelve a celebrar la pizza con descuentos del 50% en más de 20 locales

Paraná vuelve a celebrar la pizza con descuentos del 50% en más de 20 locales

Ultimo Momento
Causa Andis: pidieron la detención de Diego Spagnuolo por las irregularidades

Causa Andis: pidieron la detención de Diego Spagnuolo por las irregularidades

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Paraná vuelve a celebrar la pizza con descuentos del 50% en más de 20 locales

Paraná vuelve a celebrar la pizza con descuentos del 50% en más de 20 locales

Catalina Borrero Müller fue citada para el Sudamericano U19

Catalina Borrero Müller fue citada para el Sudamericano U19

Lando Norris se disculpó por sus dichos contra Franco Colapinto

Lando Norris se disculpó por sus dichos contra Franco Colapinto

Policiales
Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Falleció joven que se había accidentado en motocicleta

Concordia: murió el jockey accidentado Ruta 18

Concordia: murió el jockey accidentado Ruta 18

El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

El cura entrerriano Von Wernich pidió permiso para reunirse con el Papa León XIV

Viale: detuvieron a dos mujeres acusadas de pedir dinero para el Hospital Garrahan

Viale: detuvieron a dos mujeres acusadas de pedir dinero para el Hospital Garrahan

Paraná: murió un conductor de aplicación durante un viaje en moto

Paraná: murió un conductor de aplicación durante un viaje en moto

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
Paraná vuelve a celebrar la pizza con descuentos del 50% en más de 20 locales

Paraná vuelve a celebrar la pizza con descuentos del 50% en más de 20 locales

Avanza la nueva avenida urbana que conectará la ruta 12 con la Circunvalación

Avanza la nueva avenida urbana que conectará la ruta 12 con la Circunvalación

Transporte público: destacaron mejoras en usuarios, velocidad y cumplimiento de recorridos

Transporte público: destacaron mejoras en usuarios, velocidad y cumplimiento de recorridos

Paritaria: Agmer confirmó que realizará un paro de 48 horas

Paritaria: Agmer confirmó que realizará un paro de 48 horas

Este domingo 4 de octubre llega el Festival IAPSER a la Costanera de Paraná

Este domingo 4 de octubre llega el Festival IAPSER a la Costanera de Paraná

Dejanos tu comentario