Transporte público: destacaron mejoras en usuarios, velocidad y cumplimiento de recorridos.

El Órgano de Monitoreo y Control analizó indicadores del Transporte Público de Paraná y destacó avances en usuarios, velocidad comercial y regularidad.

El Órgano de Monitoreo y Control del transporte público de Paraná realizó su segunda reunión trimestral, en la que representantes del Departamento Ejecutivo, el Concejo Deliberante y la Defensoría del Pueblo analizaron el funcionamiento del sistema y sus principales indicadores.

El encuentro se desarrolló en el marco de lo establecido por la Ordenanza N.º 10.213, que creó este espacio institucional con el objetivo de realizar un seguimiento conjunto de la prestación, analizar información estadística y acordar acciones destinadas a mejorar el servicio.

Avanza la nueva avenida urbana que conectará la ruta 12 con la Circunvalación

Paraná vuelve a celebrar la pizza con descuentos del 50% en más de 20 locales

Más usuarios y mayor velocidad comercial en el transporte público

Durante la reunión se presentaron datos relacionados con la cantidad de pasajeros, la velocidad comercial de los colectivos y el cumplimiento de las vueltas programadas.

El secretario de Seguridad Vial, Movilidad y Ordenamiento Urbano, Kevin Bolzán, destacó la evolución registrada en los últimos meses y señaló que junio fue uno de los períodos con mayor cantidad de cortes de boleto.

“Uno de los puntos que se dieron a conocer fueron las estadísticas de uso del transporte. Junio fue uno de los mejores meses en corte de boletos, con casi 640.000 usuarios que optaron por el transporte público”, indicó.

Otro de los indicadores analizados fue la velocidad comercial, que representa el promedio de circulación de las unidades durante la prestación del servicio. Según explicó Bolzán, el sistema pasó de una velocidad promedio de 12 kilómetros por hora a superar actualmente los 16 km/h.

“El objetivo es alcanzar los 18 km/h”, precisó el funcionario.

El cumplimiento de las vueltas supera el 99%

También se informó una mejora en el cumplimiento de las vueltas programadas. De acuerdo con los datos presentados durante el encuentro, el indicador actualmente supera el 99%.

“Son números muy importantes porque permiten evaluar cómo está funcionando el sistema y dónde tenemos que seguir trabajando para mejorar la prestación”, sostuvo Bolzán.

La información permite establecer un seguimiento periódico de la operación y detectar aquellos aspectos que requieren nuevas intervenciones o ajustes.

Cambios de recorridos y cantidad de pasajeros

La evolución de la cantidad de usuarios también fue vinculada con modificaciones implementadas en determinados recorridos.

Como ejemplo, Bolzán mencionó el caso de la Línea C, donde el cambio de recorrido estuvo acompañado por un incremento en la cantidad de pasajeros.

“Teníamos alrededor de 900 cortes de boletos y, con el cambio de recorrido, ese número se duplicó durante el último mes”, señaló.

Un seguimiento conjunto del servicio

Durante la reunión también se remarcó la responsabilidad compartida de los integrantes del Órgano de Monitoreo y Control para analizar las problemáticas del transporte público y evaluar posibles soluciones desde las competencias de cada institución.

El espacio reúne al Departamento Ejecutivo, los concejales de los distintos bloques y la Defensoría del Pueblo, con el propósito de sostener un seguimiento periódico basado en información estadística.

De esta manera, el órgano permite evaluar la evolución del sistema, analizar sus principales indicadores y coordinar acciones entre los distintos actores institucionales vinculados con el transporte público de Paraná.