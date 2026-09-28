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Lando Norris se disculpó por sus dichos contra Franco Colapinto

"Me equivoqué", indicó el inglés Lando Norris tras pedir que Franco Colapinto sea sancionado con una carrera, tras el accidente en Bakú.

28 de septiembre 2026 · 18:12hs
El británico se disculpó tras las fuertes declaraciones del pasado sábado en Bakú.

El británico se disculpó tras las fuertes declaraciones del pasado sábado en Bakú.

En la carrera del sábado que la Fórmula 1 disputó en Bakú, Franco Colapinto cometió un exceso en el cual golpeó a Pierre Gasly, su compañero de equipo, y al campeón del mundo Lando Norris. Este último fue impiadoso con el argentino y enojado por la deserción temprana debido a dicho incidente, apuntó los cañones pidiendo una fuerte sanción.

Franco Colapinto fue sancionado en Bakú.

Franco Colapinto fue sancionado en Bakú.

“Si provocas un accidente en un reinicio como este, deberías recibir al menos una suspensión de una carrera. Creo que la FIA debería ser más estricta y empezar a imponer sanciones por este tipo de cosas. Es simplemente una falta de cuidado por parte de la gente”, expresó el británico, visiblemente enojado.

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La autocrítica de Lando Norris

Sin embargo, Norris meditó y le pidió disculpas a Colapinto: “En general, ha sido un fin de semana complicado en Bakú y, por supuesto, la carrera terminó de forma decepcionante y prematura. Después de la carrera, le envié un mensaje a Franco pidiéndole perdón por los comentarios que hice y que, sencillamente, no debería haber dicho. Sé que no debí hacerlo y que las emociones estaban a flor de piel, pero eso no es excusa: me equivoqué”.

Además, Norris le restó importancia al accidente, lo vinculó con el aspecto deportivo y comparó la situación con sus propias experiencias: “Yo mismo he cometido errores a lo largo de los años y sé que esto forma parte, en gran medida, de las carreras y de luchar al límite. Franco y yo nos hemos entendido bien, seguimos siendo buenos amigos y los dos estamos deseando volver a correr este fin de semana”.

Lando Norris Franco Colapinto Azerbaiyán
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