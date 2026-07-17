Paraná Rowing Club ultima detalles para el Campeonato Argentino Infantil Femenino

RLas chicas de Rowing viajarán el fin de semana a Mendoza para disputar el certamen Sub 13. Con un plantel conformado por jugadoras infantiles y cadetes.

Las chicas de Rowing que viajan a Mendoza para jugar su primer nacional.

IEEl hockey sobre patines del Paraná Rowing Club volverá a tener representación en uno de los escenarios más importantes del país. El plantel femenino Sub 13 participará desde la próxima semana del Campeonato Argentino Infantil Femenino 2026, que se desarrollará en la provincia de Mendoza entre el lunes y el viernes 25 de julio, reuniendo a los mejores equipos nacionales de la categoría.

La delegación del conjunto paranaense partirá durante el fin de semana con la ilusión de realizar una gran actuación en un torneo que marcará el debut de muchas de sus jugadoras en competencias nacionales de este nivel.

Rowing se dio el gusto y venció a Estudiantes en el clásico

El equipo será dirigido por las hermanas Fernanda y Alejandra Salvia, referentes del hockey sobre patines del club, quienes además de integrar el plantel de Primera División trabajan desde hace años en la formación de las categorías menores.

Un desafío para un grupo que viene preparándose desde principio de año

La entrenadora Fernanda Salvia destacó el compromiso y el esfuerzo que realizaron las jugadoras durante toda la temporada para llegar en las mejores condiciones al campeonato.

"El campeonato se juega con los clasificados del año anterior. Las nenas que viajan son jugadoras de hasta 13 años y el plantel está integrado por chicas de la categoría Infantil y también algunas Cadetes. Viajamos como cuerpo técnico con muchísima ilusión", señaló.

El equipo comenzó la preparación desde los primeros meses del año con una planificación específica para afrontar la máxima competencia nacional de la categoría.

"La verdad es que venimos preparándonos desde principio de año. Es el campeonato inicial para estas categorías y para muchas de las chicas será su primer Argentino competitivo. Ellas hicieron pretemporada, entrenan cuatro veces por semana y algunas también realizan trabajos de gimnasio. En estas últimas semanas intensificamos los entrenamientos pensando exclusivamente en el torneo", explicó.

El grupo de Rowing

El Paraná Rowing Club integrará una zona de altísimo nivel junto a tres rivales de tradición dentro del hockey sobre patines argentino.

Las entrerrianas compartirán grupo con Richet Zapata y Unión Vecinal Trinidad (UVT), ambos de San Juan, además del conjunto mendocino Giol, que jugará con el respaldo de su público.

"Nos tocó una zona muy difícil. Vamos a enfrentar a dos equipos sanjuaninos, que históricamente son muy fuertes, y también a Giol, que será local. Sabemos que tendremos que jugar cada partido como una final", expresó Salvia.

Un campeonato con muchos equipos

La edición 2026 tendrá un formato especial y contará con la participación de 32 equipos, una cifra histórica para esta categoría.

Al tratarse del primer Campeonato Argentino organizado para estas edades con cupos abiertos, la competencia reunirá a una importante cantidad de clubes provenientes de distintas provincias.

Durante los tres primeros días se disputará la fase de grupos y únicamente el primero de cada zona accederá a la Copa de Oro.

"Es un campeonato muy exigente porque no permite equivocaciones. Se juega por puntos contra todos los equipos del grupo y solamente clasifica el primero. Eso hace que desde el primer partido haya que salir a ganar para mantener intactas las posibilidades", explicó la entrenadora.

El esfuerzo también se juega fuera de la cancha

Más allá de la preparación deportiva, el viaje representa un importante desafío económico para las familias y el club.

Como ocurre en muchas disciplinas amateur, gran parte de los recursos necesarios para afrontar la competencia fueron obtenidos gracias al trabajo conjunto de jugadoras, entrenadores y familiares.

"Viajar siempre es complicado por los costos. Nosotros vamos en una traffic y eso implica un gasto importante. Las chicas no solamente entrenan y se preparan deportivamente, sino que también asumieron la responsabilidad de colaborar económicamente", contó Salvia.

Para reunir los fondos necesarios organizaron distintas actividades durante los últimos meses.

"Hicieron ventas, participaron en cantinas, salieron al Parque a vender productos y realizaron distintas acciones para recaudar dinero. Siempre trabajamos con esa doble responsabilidad: prepararnos para competir y al mismo tiempo generar los recursos para poder viajar", remarcó.

Un cuerpo técnico con fuerte identidad Remera

Uno de los aspectos que distingue al proyecto deportivo del Paraná Rowing Club es que muchas de sus entrenadoras continúan siendo jugadoras activas de la Primera División.

Fernanda y Alejandra Salvia combinan la experiencia adquirida dentro de la cancha con la formación de las nuevas generaciones del club.

"Trabajamos en equipo. Mi hermana y yo somos jugadoras de Primera y además entrenamos las categorías formativas. En el caso de Alejandra será su primer Campeonato Argentino como entrenadora, ya que este año comenzó a dirigir la categoría Infantil, así que también será una experiencia muy especial para ella", explicó Fernanda.

La delegación también contará con el acompañamiento de una delegada que ya participó en anteriores viajes nacionales y que, además, integra el plantel superior del club.

El Paraná Rowing Club viajará a Mendoza con un plantel conformado por jóvenes jugadoras que vienen preparándose desde comienzos de temporada para afrontar el Campeonato Argentino Infantil Femenino Sub 13. El equipo estará integrado por deportistas de las categorías Infantil y Cadete, muchas de las cuales tendrán su primera experiencia en una competencia nacional.

Plantel del Paraná Rowing Club

Arqueras

Elena Marcos (N.º 29)

Bianca Garrigo (N.º 26)

Jugadoras

Olivia Beber Keumurdji (N.º 36)

Bernardita Berchin (N.º 15)

Martina Milagros Lyardet (N.º 23)

Amaranta Oubel Superlano (N.º 7)

Eva Pacífico Riera (N.º 19)

Matilda Josefina Ríos Basabilvaso (N.º 77)

Valentina Velásquez Galán (N.º 5)

Blanca Zunino Ríos (N.º 16)

Cuerpo técnico

Directora técnica: Fernanda María Salvia.

Fernanda María Salvia. Preparadora física: Alejandra María Salvia.

Alejandra María Salvia. Delegada: Flavia Noelia Ríos.

Dos representantes entrerrianos

El Campeonato Argentino contará con presencia doble de Entre Ríos, ya que además del Paraná Rowing Club también competirá el Club Recreativo, otro de los representantes de la provincia en la máxima cita nacional de la categoría.

Con la ilusión intacta, meses de preparación y el esfuerzo colectivo de familias, dirigentes y entrenadores, las jóvenes jugadoras del Paraná Rowing Club viajarán a Mendoza con el objetivo de seguir creciendo, adquirir experiencia y competir de igual a igual frente a las principales potencias del hockey sobre patines argentino.