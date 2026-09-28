Uno Entre Rios | Ovación | Catalina Borrero Müller

Catalina Borrero Müller fue citada para el Sudamericano U19

La paranaense Catalina Borrero Müller formará parte del plantel de Las Panteritas, que competirá en Venezuela entre el 7 y el 12 de octubre.

28 de septiembre 2026 · 18:12hs
A sus 15 años

Delfina Silva/UNO

A sus 15 años, Catalina Borrero Müller competirá en la categoría U19.

La paranaense Catalina Borrero Müller fue convocada a la Selección Argentina que disputará el Sudamericano U19 femenino que se desarrollará en Maracaibo, Venezuela. La entrerriana, de apenas 15 años, integrará Las Panteritas en una competencia que otorgará plazas para el Mundial 2027.

El equipo dirigido por Nicolás Efrón definió las 14 jugadoras que representarán a Argentina en la última competencia del año para las Selecciones Nacionales. Entre ellas estará Borrero Müller, quien viene de protagonizar una destacada actuación en el Mundial U17 y ahora tendrá la posibilidad de dar un nuevo paso en su crecimiento internacional.

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La jugadora surgida en el Paraná Rowing Club fue una de las figuras del seleccionado argentino en la competencia mundialista de la categoría. Con 15 años, terminó como la segunda máxima anotadora del conjunto nacional y se ubicó cuarta entre las goleadoras de todo el Mundial U17. Su rendimiento le permitió ser tenida en cuenta para la categoría U19 y ahora recibió la convocatoria para disputar el certamen continental.

El Sudamericano se desarrollará en Maracaibo, Venezuela, del 7 al 12 de octubre. Argentina integrará el Grupo junto con Ecuador, Bolivia y Brasil, mientras que la otra zona estará conformada por Venezuela, Chile, Perú y Uruguay.

La competencia será transmitida por Voleysur y Voley Zone TV y tendrá como uno de sus principales objetivos la clasificación al Mundial U19 de 2027.

El plantel de Las Panteritas

Agustina Pérez, Linda Landi, Abril Araya, Zoe Policella, Emma Oldani, Martina Vanni, Abril Faiazzo, Sofía Cicchelli, Pilar Mannarino, Helena Cugno, Catalina Borrero Müller, Sofía Baldo, Abril Agostina Cano y Azul Pérez Tucci.

Cuerpo técnico: Nicolás Efrón (DT), Federico Bonvissuto (asistente), Julián Welschen (estadístico), Alan Jakimczuk (preparador físico), Julieta Schvartzman (kinesióloga) y Ana Lía Ceola (manager).

Catalina Borrero Müller sudamericano Las Panteritas Vóley
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