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Avanza la nueva avenida urbana que conectará la ruta 12 con la Circunvalación

La obra que conectará la ruta 12 con la Circunvalación ya suma más de 2.000 metros de pavimento e incluye mejoras en los accesos.

28 de septiembre 2026 · 17:55hs
Avanza la nueva avenida urbana que conectará la Ruta 12 con la Circunvalación.

Avanza la nueva avenida urbana que conectará la Ruta 12 con la Circunvalación.

La construcción de la nueva avenida urbana que vinculará la ruta 12 con la avenida de Circunvalación avanza en distintos frentes, con trabajos de pavimentación, conexiones viales y mejoras en el sistema de desagües pluviales.

Uno de los avances más importantes es la finalización del túnel peatonal que da continuidad a calle Soldado Bordón. Actualmente, se ejecutan obras complementarias para restablecer el tránsito de los vecinos entre sectores del barrio, cuya conexión había quedado interrumpida por la construcción del terraplén.

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En paralelo, se pavimentan 150 metros de calle Hernandarias, entre Bordón y una alcantarilla, mientras que ya se completaron otros 300 metros de pavimento sobre una calle colectora. Estas intervenciones permitirán recuperar la circulación de vehículos livianos y de mayor porte, incluidos colectivos y camiones recolectores.

Mejoras en la circulación y los desagües

El secretario de Planificación e Infraestructura, Eduardo Loréfice, destacó la importancia de las tareas para resolver los problemas de conectividad que afectaban a los vecinos.

“La circulación vehicular había quedado totalmente interrumpida y eso generaba muchísimos inconvenientes”, señaló el funcionario.

Además de recuperar los accesos, los trabajos apuntan a solucionar los inconvenientes ocasionados por los desagües pluviales, que provocaban anegamientos y dificultaban el tránsito durante y después de las lluvias.

“Hoy esos temas están resueltos. Se está avanzando a muy buen ritmo, estamos muy satisfechos”, afirmó Loréfice.

Más de 2.000 metros de pavimento ejecutados

En la traza principal de la nueva avenida urbana continúan las tareas de recomposición de base y subbase, riego y pavimentación. Hasta el momento, se ejecutaron más de 2.000 metros de pavimento, en el marco de una intervención destinada a mejorar la conectividad vial de la zona.

Uno de los objetivos centrales es recuperar el acceso al Parque Industrial a través de la nueva avenida, con ingreso desde Miguel David. En ese sector se trabaja sobre un tramo de aproximadamente 300 metros, cuya finalización está prevista antes de fin de año.

El primer tramo, previsto para fin de año

La habilitación de ese segmento representará el primer tramo de la nueva avenida urbana en condiciones de ser utilizado por los conductores.

Su puesta en funcionamiento permitirá mejorar el acceso al Parque Industrial y ordenar la circulación vehicular, con mayores condiciones de seguridad para quienes transitan por el sector.

La obra busca, además, restablecer conexiones que se habían perdido con la construcción del terraplén y ofrecer una solución integral a los problemas de movilidad y drenaje que afectan a los barrios próximos a la nueva traza.

Ruta 12 Circunvalación Obra
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