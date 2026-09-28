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Paritaria: Agmer confirmó que realizará un paro de 48 horas

Tras la reunión con el Gobierno entrerriano en el marco de la paritaria, Agmer confirmó la realización de dos jornadas de paro para la semana en curso.

28 de septiembre 2026 · 17:28hs
Sin acuerdo en paritaria

Foto: La Lucha en la Calle

Sin acuerdo en paritaria, Agmer convocó a un paro para miércoles y jueves de la semana en curso. 

La Asociación Gremial del Magisterio de Entre Ríos (Agmer) confirmo que llevará adelante un paro de actividades para este miércoles y jueves de la semana en curso, en rechazo a la propuesta salarial realizada por el Gobierno en el marco de la paritaria.

LEER MÁS: Gremios docentes rechazaron la oferta salarial y se dará un aumento de 3,5% por decreto

La medida de Agmer

Representantes del Consejo General de Educación (CGE) y de los gremios docentes se reunieron en la mañana de este lunes en el marco de la paritaria salarial y no hubo acuerdo entre las partes.

El Congreso extraordinario de Agmer será el viernes 25 en Paraná. El gremio espera que el Gobierno mejore la oferta del 3,5% de la primera reunión paritaria 

Agmer convocó a Congreso Extraordinario para este viernes

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“Se le informó a la patronal lo resuelto por nuestro Congreso reunido en Paraná el pasado viernes: el rechazo al ofrecimiento del gobierno de un aumento del 3,5% por insuficiente”, señalaron desde Agmer.

Horas después, desde el Gobierno de Entre Ríos informaron que ese 3,5% se abonará por decreto, elevando de esa manera el piso de salario inicial a $910.000.

y la respuesta desde el gremio mayoritario fue la siguiente: “Tal como lo definiera nuestro Congreso reunido en Paraná el pasado viernes, se define la realización de 48 horas de paro, las que se harán efectivas el próximo miércoles 30 de septiembre y el jueves 1 de octubre”.

paritaria Agmer paro
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