Con una inversión de $76 millones, 135 deportistas recibirán las Becas Deportivas Municipales 2026 en Gualeguaychú.

El Gobierno de Gualeguaychú realizará una nueva entrega de las Becas Deportivas, una iniciativa destinada a acompañar y reconocer a deportistas locales que se destacan en diferentes niveles de competencia. La entrega será el próximo martes en el Parque de la Estación.

La cuarta edición del programa alcanzará a representantes de 29 disciplinas. La entrega se realizará el martes 22 de septiembre en el Centro de Convenciones. En esta cuarta edición serán beneficiados 135 deportistas de entre 12 y 30 años, pertenecientes a 29 disciplinas deportivas. Del total, 74 son mujeres y 61 son varones, reflejando una amplia participación de atletas de distintos ámbitos y especialidades.

Sionista goleó a Estudiantes y continúa como líder en la Liga Provincial

El programa contará este año con una inversión total de $76.000.100, destinada a acompañar el desarrollo deportivo de quienes representan a Gualeguaychú en competencias provinciales, nacionales e internacionales.

Proyección para deportistas

Las becas se distribuyen en distintas categorías según la trayectoria, el rendimiento y la proyección de cada deportista: Élite Deportiva, Alto Rendimiento, Becas Especiales, Proyección Deportiva y Gualeguaychú más Deportes. Cada nivel contempla diferentes perfiles y etapas dentro del recorrido deportivo.

El proceso se desarrolla bajo la órbita de la Dirección de Deportes, que tiene a su cargo el seguimiento y control del programa. La evaluación de las postulaciones corresponde a la Comisión de Otorgamiento y Seguimiento, integrada por representantes de distintos sectores vinculados al deporte, entre ellos deportistas, entrenadores, dirigentes, periodistas deportivos y concejales.

La selección de los beneficiarios contempla los antecedentes y logros obtenidos por cada postulante en el año 2025, con el objetivo de reconocer tanto el rendimiento alcanzado como la proyección de quienes continúan desarrollándose en sus respectivas disciplinas.

La entrega de las Becas Deportivas Municipales 2026 se realizará el próximo martes a las 20 en el Centro de Convenciones del Parque de la Estación.