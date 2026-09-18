Uno Entre Rios | Ovación | deportistas

Deportistas recibirán las Becas Deportivas Municipales 2026 en Gualeguaychú

Con una inversión de $76 millones, 135 deportistas recibirán las Becas Deportivas Municipales 2026 en Gualeguaychú.

18 de septiembre 2026 · 14:29hs
Deportistas recibirán las Becas Deportivas Municipales 2026 en Gualeguaychú

Deportistas recibirán las Becas Deportivas Municipales 2026 en Gualeguaychú

El Gobierno de Gualeguaychú realizará una nueva entrega de las Becas Deportivas, una iniciativa destinada a acompañar y reconocer a deportistas locales que se destacan en diferentes niveles de competencia. La entrega será el próximo martes en el Parque de la Estación.

La cuarta edición del programa alcanzará a representantes de 29 disciplinas. La entrega se realizará el martes 22 de septiembre en el Centro de Convenciones. En esta cuarta edición serán beneficiados 135 deportistas de entre 12 y 30 años, pertenecientes a 29 disciplinas deportivas. Del total, 74 son mujeres y 61 son varones, reflejando una amplia participación de atletas de distintos ámbitos y especialidades.

Sionista goleó a Estudiantes y continúa como líder en la Liga Provincial

Sionista goleó a Estudiantes y continúa como líder en la Liga Provincial

Joel Gassmann va por una nueva fecha en el trazado cordobés de Río Cuarto.

Joel Gassmann va por los puntos a Río Cuarto

LEER MÁS: La UNER mostró su potencial científico y tecnológico en Campus Party Paraná

El programa contará este año con una inversión total de $76.000.100, destinada a acompañar el desarrollo deportivo de quienes representan a Gualeguaychú en competencias provinciales, nacionales e internacionales.

Proyección para deportistas

Las becas se distribuyen en distintas categorías según la trayectoria, el rendimiento y la proyección de cada deportista: Élite Deportiva, Alto Rendimiento, Becas Especiales, Proyección Deportiva y Gualeguaychú más Deportes. Cada nivel contempla diferentes perfiles y etapas dentro del recorrido deportivo.

El proceso se desarrolla bajo la órbita de la Dirección de Deportes, que tiene a su cargo el seguimiento y control del programa. La evaluación de las postulaciones corresponde a la Comisión de Otorgamiento y Seguimiento, integrada por representantes de distintos sectores vinculados al deporte, entre ellos deportistas, entrenadores, dirigentes, periodistas deportivos y concejales.

La selección de los beneficiarios contempla los antecedentes y logros obtenidos por cada postulante en el año 2025, con el objetivo de reconocer tanto el rendimiento alcanzado como la proyección de quienes continúan desarrollándose en sus respectivas disciplinas.

La entrega de las Becas Deportivas Municipales 2026 se realizará el próximo martes a las 20 en el Centro de Convenciones del Parque de la Estación.

deportistas Gualeguaychú becas
Noticias relacionadas
El piloto entrerriano vuelve a las pistas nacionales tras su última carrera en Paraná el año pasado.

El Gurí Martínez recibió la invitación para correr en Balcarce

liga provincial: se juega el clasico en el norte

Liga Provincial: se juega el clásico en el norte

El encuentro de rugby será para cosechar amigos.

Rugby: Estudiantes prepara la 11ª edición del Encuentro Nacional M12 Juan Cruz Mathé

El pesaje fue este jueves en la capital entrerriana. 

El pesaje modificó la cartelera profesional de la velada en Sionista

Ver comentarios

Lo último

Sionista goleó a Estudiantes y continúa como líder en la Liga Provincial

Sionista goleó a Estudiantes y continúa como líder en la Liga Provincial

Joel Gassmann va por los puntos a Río Cuarto

Joel Gassmann va por los puntos a Río Cuarto

La Municipalidad de Paraná alcanzó el 89% de alumbrado Led en la ciudad

La Municipalidad de Paraná alcanzó el 89% de alumbrado Led en la ciudad

Ultimo Momento
Sionista goleó a Estudiantes y continúa como líder en la Liga Provincial

Sionista goleó a Estudiantes y continúa como líder en la Liga Provincial

Joel Gassmann va por los puntos a Río Cuarto

Joel Gassmann va por los puntos a Río Cuarto

La Municipalidad de Paraná alcanzó el 89% de alumbrado Led en la ciudad

La Municipalidad de Paraná alcanzó el 89% de alumbrado Led en la ciudad

El Gurí Martínez recibió la invitación para correr en Balcarce

El Gurí Martínez recibió la invitación para correr en Balcarce

Mirtha Legrand fue internada nuevamente tras una recaída y quedó bajo seguimiento médico

Mirtha Legrand fue internada nuevamente tras una recaída y quedó bajo seguimiento médico

Policiales
Causa Coimas: tres exfuncionarios ofrecieron en total casi $13.000.000 de reparación por el daño al Estado

Causa Coimas: tres exfuncionarios ofrecieron en total casi $13.000.000 de reparación por el daño al Estado

Victoria: un joven motociclista sufrió una grave fractura en un choque

Victoria: un joven motociclista sufrió una grave fractura en un choque

Incendio en Paraná: murió la mujer que permanecía internada

Incendio en Paraná: murió la mujer que permanecía internada

Colón: un minibús con estudiantes de Diamante despistó y chocó el guardarraíl

Colón: un minibús con estudiantes de Diamante despistó y chocó el guardarraíl

Dos personas de Entre Ríos fallecieron en Corrientes tras un choque frontal

Dos personas de Entre Ríos fallecieron en Corrientes tras un choque frontal

Ovación
Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Previo al Gran Premio de Italia, Franco Colapinto conoció a Lautaro Martínez

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Argentina XV goleó a Uruguay y sumó su segundo triunfo en el Américas Rugby Championship

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Quisieron estafar a un futbolista entrerriano en Brasil

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

Kevin Zenón, muy cerca de dejar Boca para jugar en Atlas de México

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

En el Kempes: Boca y Vélez buscan el pase a cuartos de la Copa Argentina

La provincia
La Municipalidad de Paraná alcanzó el 89% de alumbrado Led en la ciudad

La Municipalidad de Paraná alcanzó el 89% de alumbrado Led en la ciudad

Frigerio destacó el primer año de MiradorTEC y anunció un programa para impulsar proyectos tecnológicos

Frigerio destacó el primer año de MiradorTEC y anunció un programa para impulsar proyectos tecnológicos

Paritaria suspendida: el Gobierno confirmó que liquidará un aumento del 3,5% a estatales

Paritaria suspendida: el Gobierno confirmó que liquidará un aumento del 3,5% a estatales

Presentaron un nuevo libro digital sobre Análisis Institucional enfocado en prácticas, saberes y territorios

Presentaron un nuevo libro digital sobre Análisis Institucional enfocado en prácticas, saberes y territorios

La UNER mostró su potencial científico y tecnológico en Campus Party Paraná

La UNER mostró su potencial científico y tecnológico en Campus Party Paraná

Dejanos tu comentario