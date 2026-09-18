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Declaran duelo institucional por la muerte de estudiante fallecida en siniestro vial

La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud, de la UNER, declaró duelo institucional ante el lamentable fallecimiento de la estudiante en choque en Corrientes.

18 de septiembre 2026 · 09:23hs
Declaran duelo institucional por la muerte de estudiante fallecida en siniestro vial

La Facultad de Ciencias de la Vida y la Salud (UNER) declaró duelo institucional en la Sede Paraná para este viernes, ante el lamentable fallecimiento de la estudiante de la Licenciatura en Enfermería, Milagros Marioni, de 25 años, oriunda de Hernandarias.

La joven fue una de las tres víctimas fatales del choque frontal entre dos autos registrado este jueves a las 13 a la altura del kilómetro 1.225, en la localidad correntina de Villa Olivari, Corrientes. Las otros dos fallecidos fueron Rafael Domínguez, de 79 años (de Berón de Astrada, Corrientes), y Diego Darío Almada, de 45 años y domiciliado en Cerrito (viajaba junto a Marioni).

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Actividades suspendidas

En un comunicado, desde la Facultad en la que estudiaba Marioni señalaron que como parte de la medida, que quedan suspendidas las actividades académicas programadas para la jornada, incluyendo las mesas de exámenes previstas para este viernes 18 de septiembre, las cuales serán reprogramadas e informadas oportunamente a las y los estudiantes inscriptos.

"Desde el equipo de Gestión de la Facultad se agradece la comprensión ante esta penosa circunstancia que nos conmueve profundamente, y en nombre de toda la comunidad universitaria, se acompaña con mucho respeto a familiares, seres queridos y muy especialmente a compañeras y compañeros de estudios de Milagros", finalizaron.

Duelo Estudiante Siniestro vial
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