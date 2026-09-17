El pesaje modificó la cartelera profesional de la velada en Sionista

El problema se produjo durante el pesaje oficial, donde Pablo Romero registró 66,500 kilogramos, tres kilos por encima del límite establecido para Superligero.

La balanza dejó una noticia inesperada en la previa de la velada que este viernes se desarrollará en el Centro Juventud Sionista de Paraná. De los tres combates profesionales anunciados originalmente, uno quedó suspendido. Este jueves fue el pasaje.

El problema se produjo durante el pesaje oficial, donde Pablo Romero registró 66,500 kilogramos, tres kilos por encima del límite establecido para la categoría Superligero, que es de 63,500. Nicolás Pagliaruzza, quien había preparado su debut profesional, marcó 63,300 kilos. La diferencia de peso fue determinante para que el combate entre ambos se cayera y el paranaense no pueda concretar finalmente su estreno en el campo rentado.

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No obstante, tras ponerse de acuerdo entre los protagonistas, sus entrenadores, autoridades y organizadores del evento, se decidió que realizarán una exhibición no oficial.

Distinta es la situación del combate entre Milagros Segovia y Dayana Loyola. La paranaense, que regresará a la actividad profesional después de casi cinco años, cumplió con el peso pactado al registrar 50,100 kilos. Su rival, en cambio, en primera instancia marcó 52,100, cuando el límite de la categoría Mosca es de 50,800. Loyola tuvo un par de horas para bajar de peso reglamentario y quedó en 51,500. Pese a que no dio la categoría, el duelo se llevará a cabo con normalidad.

El único combate profesional que no tuvo inconvenientes fue el que protagonizarán Dimas Garateguy y Nahuel Retamoso. Ambos registraron 65 kilos en la balanza, por lo que el duelo de fondo, pactado a ocho rounds en la categoría Welter, se mantiene sin modificaciones.

La actividad comenzará a las 21 en el estadio Moisés Flesler, ubicado en Enrique Carbó 149, bajo la organización del excampeón Argentino y Sudamericano Ulises Cloroformo López. La programación contempla seis combates amateurs y dos enfrentamientos profesionales.

Seis combates amateurs

La jornada amateur tendrá como uno de sus atractivos las semifinales de la etapa provincial clasificatoria para los Juegos Evita 2026. En primer turno se enfrentarán los paranaenses Marcos Jaime y Germán Argarañaz, mientras que posteriormente se medirán el concordiense Jonathan Córdoba y el colonense Valentino Viana. Ambos cruces corresponden a la categoría Cadetes Hasta 52 kilos y los ganadores definirán el martes en Concordia al representante provincial.

También subirán al ring Elías Jaime ante Tiago Valdez, en Hasta 64 kilos; Walter González frente al santafesino Esteban Díaz, en más de 91 kilos; e Iván Frutos contra Jerónimo Wild, en Hasta 75 kilos.

El programa amateur se cerrará con la disputa del Título Internacional Dos Orillas de la categoría Hasta 57 kilos. La paranaense Zamira Beber se enfrentará con la uruguaya Belkis Olivera, radicada en Colón.

La cartelera profesional

El combate que finalmente no se realizará será el de Nicolás Pagliaruzza y Pablo Romero, previsto originalmente a cuatro rounds en la categoría Superligero. No obstante, ambos se verán las caras en el ring para realizar una exhibición no oficial.

En tanto, Milagros Segovia y Dayana Loyola protagonizarán el duelo de semifondo, pactado a cuatro rounds en la categoría Mosca.

El cierre estará a cargo de Dimas Garateguy y Nahuel Retamoso, quienes se enfrentarán a ocho rounds en la categoría Welter.

Las entradas se venderán también en puerta con los mismos valores de la venta anticipada: 20.000 pesos las populares, 25.000 las plateas y 35.000 los ringside, que corresponden a mesas de cuatro lugares.