Joaquín Pagola correrá dos competencias en Europa

Nuevo desafío para Joaquín Pagola, ahora a nivel internacional: el piloto de 15 años se suma al equipo que desde este año, con apoyo del ACA, participa en la Fórmula 4 Italiana: el Alpha 54 Racing. Luego de probar con el equipo, el piloto de Federal, tendrá su primera participación a alto nivel en una de las categorías de monoplazas más importantes de Europa.

Pagola fue seleccionado luego de realizar un test con la escudería hace algunos meses, lo que dejó conforme a los encargados de la misma y los llevó a citar para las últimas dos jornadas del año en Misano el 20 de septiembre y Mugello el 1 de noviembre. Será compañero de equipo de Joaquín Rubino.

En la actualidad, Pagola lidera el campeonato de Fórmula 3 Entrerriana con amplia ventaja sobre sus competidores y tuvo una buena participación en la Fórmula 2 Argentina a principios de año, realizando varias carreras.

Qué dijo Joaquín Pagola en la previa

“Arrancamos una nueva etapa en mi carrera deportiva, en donde estamos haciendo nuestros primeros pasos internacionalmente. En Italia, con el equipo Alpha 54, el equipo de los argentinos. Hicimos una prueba en Mugello, son Tatuus y nos fue relativamente bien. Quedamos cerca por ser nuevos en el auto y en el circuito, y yo creo que tenemos buen potencial para seguir trabajando y mejorando. Tenemos pensado hacer pruebas hasta fin de año, tratando de prepararme de la mejor manera para competir el año que viene en la Fórmula 4 Italiana”, había comentado Pagola a Campeones, contando el test realizado en Italia y los buenos resultados conseguidos.