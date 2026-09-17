Emiliano Calderón se colgó la medalla de plata en el remo de los Juegos Suramericanos

El paranaense, formado en el Paraná Rowing Club e hijo del olímpico Gustavo Calderón, integró el ocho remos largos con timonel que finalizó segundo.

El remo argentino en lo más alto y con la presencia entrerriana de Calderón.

El remo argentino tuvo una jornada de protagonismo en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, con una cosecha de medallas que incluyó la participación del paranaense Emiliano Calderón. El deportista formado en el Paraná Rowing Club alcanzó la presea plateada como integrante del ocho remos largos con timonel, que este jueves culminó en el segundo lugar de la competencia desarrollada en la Costanera Este santafesina.

La actuación de Calderón representa una nueva presencia entrerriana en el podio de la competencia continental, que reúne a delegaciones de distintos países y tiene como sedes a Santa Fe, Rosario, Rafaela y Paraná. El remero de la capital provincial fue parte de una embarcación argentina que completó una exigente prueba y se ubicó entre los mejores de la jornada.

Plata para el ocho argentino

El equipo argentino estuvo conformado por Fernando Álvarez, Agustín Annesse, Ignacio Pacheco, Martín Mansilla, Máximo Pacheco, Joaquín Ríos, Emiliano Calderón y Anika Fúkula, en el rol de timonel.

La embarcación nacional registró un tiempo de 5 minutos, 25 segundos y 58 centésimas (5:25.58), resultado que le permitió quedarse con la medalla de plata. La prueba fue ganada por Uruguay, que cruzó la línea de llegada en 5:23.31, mientras que Chile completó el podio con un registro de 5:26.14.

De esta manera, el conjunto argentino quedó a poco más de dos segundos de la embarcación uruguaya y superó a la representación chilena en una definición muy pareja entre los protagonistas de la competencia.

El logro de Calderón adquiere un significado especial por su vínculo con el Paraná Rowing Club, institución donde realizó su formación deportiva. Su participación en el seleccionado nacional y la conquista de una medalla en un evento de jerarquía continental reflejan la presencia del remo paranaense en el escenario deportivo internacional.

Una familia vinculada al remo olímpico

Emiliano Calderón es hijo de Gustavo Calderón, remero argentino que representó al país en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. La trayectoria de su padre constituye un antecedente familiar ligado a la alta competencia y al deporte de los remos.

Con su participación en Santa Fe 2026, el joven remero sumó una actuación destacada en una competencia que reúne a deportistas de diferentes países de Sudamérica. La medalla plateada conseguida junto al ocho argentino también se incorpora a la historia deportiva de una disciplina con una fuerte tradición en la ciudad de Paraná.

Una jornada con varias medallas para Argentina

La presea obtenida por el equipo de ocho remos largos con timonel no fue la única alegría para el remo argentino durante este jueves. La disciplina aportó distintas medallas a la delegación nacional, con una destacada actuación en las pruebas de dobles y embarcaciones de remos largos.

La jornada incluyó una medalla de oro, dos de plata y una de bronce para los representantes argentinos, de acuerdo con los resultados consignados en las pruebas mencionadas.

Enriquez y Menin alcanzaron el oro

La medalla dorada llegó de la mano de Rodrigo Enriquez y Santino Menin, quienes se impusieron en la prueba masculina de doble peso ligero.

El triunfo de la dupla representó una nueva conquista para el remo nacional y permitió que Argentina alcanzara las 30 medallas de oro en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

El resultado significó un momento relevante para la delegación argentina, que continúa sumando preseas en las distintas disciplinas del certamen. La victoria de Enriquez y Menin permitió alcanzar una cifra redonda en la cosecha de medallas doradas y volvió a colocar al remo argentino en lo más alto del podio.

La competencia de doble peso ligero exige coordinación, resistencia y precisión entre los integrantes de la embarcación. En ese contexto, la dupla nacional logró quedarse con el primer puesto y aportar una nueva alegría al equipo argentino.

Más podios en las pruebas de remo

Además del oro y la plata obtenidos en las competencias mencionadas, Argentina sumó otras actuaciones destacadas en la jornada.

En la prueba de cuatro remos largos sin timonel femenino, Elena Cerrudo, Catalina De Andrea, Katia Baluzzo e Iara Simonitti finalizaron en el segundo lugar y se adjudicaron la medalla de plata.

Por su parte, Agustín Annesse y Fernando Álvarez consiguieron el bronce en la prueba de dos remos largos sin timonel. La dupla argentina completó una participación que permitió ampliar la cosecha de preseas para la delegación nacional.

El resultado de Annesse y Álvarez se sumó a la plata obtenida por el ocho con timonel, en el que también participó el paranaense Emiliano Calderón. De esta manera, el remo tuvo una presencia importante en el desarrollo de la jornada competitiva.

Paraná, presente en el escenario continental

La medalla de plata conseguida por Emiliano Calderón representa un nuevo motivo de orgullo para el deporte de Paraná. El remero, formado en el Paraná Rowing Club, integra una generación de deportistas que lleva la representación de la ciudad a competencias de alcance nacional e internacional.

La presencia de un atleta paranaense en el equipo argentino que subió al podio en Santa Fe se suma a la participación de otros deportistas de la provincia en los Juegos Suramericanos 2026. La competencia, que se desarrolla entre el 12 y el 26 de septiembre, tiene a la región como escenario de distintas disciplinas y reúne a representantes de 15 países.

Para Calderón, la conquista de la medalla plateada en el ocho remos largos con timonel constituye uno de los resultados destacados de su participación en el certamen. El segundo puesto alcanzado junto a sus compañeros permitió que el nombre de Paraná volviera a estar presente en un podio de una competencia deportiva continental.

Con el oro de Rodrigo Enriquez y Santino Menin, las medallas de plata del ocho remos largos con timonel y del cuatro femenino, y el bronce de Agustín Annesse y Fernando Álvarez, el remo argentino cerró una jornada productiva en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026.

La actividad deportiva continuará durante los próximos días, con nuevas pruebas y la participación de atletas argentinos en las diferentes disciplinas que forman parte del programa del certamen.