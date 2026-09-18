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Ramiro Ferlatti presentó "Quirófano" ante un auditorio colmado

El reconocido cirujano Ramiro Ferlatti presentó su libro en el Auditorio del Círculo Médico de Paraná, acompañado por colegas, pacientes, familiares y amigos

18 de septiembre 2026 · 09:33hs
“Quirófano”: Ramiro Ferlatti compartió su historia y recibió el reconocimiento de colegas y pacientes

“Quirófano”: Ramiro Ferlatti compartió su historia y recibió el reconocimiento de colegas y pacientes
Ramiro Ferlatti presentó “Quirófano” 

Ramiro Ferlatti presentó “Quirófano” 

El Auditorio del Círculo Médico de Paraná reunió este miércoles a colegas, pacientes, familiares y amigos para acompañar al doctor Ramiro Ferlatti en la presentación de “Quirófano”, el libro que recupera distintos momentos de su vida y de su extensa trayectoria como médico cirujano. La publicación fue realizada con la colaboración y coautoría de Gimena Villarraza.

Ramiro Ferlatti compartió su historia y recibió el reconocimiento de colegas y pacientes

La presentación estuvo marcada por los recuerdos, los testimonios y las muestras de afecto hacia Ferlatti, reconocido por su trayectoria en la cirugía oncológica de cabeza y cuello y también por el vínculo cercano que construyó con sus pacientes y colegas a lo largo de los años.

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La apertura estuvo a cargo de la doctora Valeria Frenkel, integrante de la Comisión Directiva del Círculo Médico, quien destacó el camino recorrido por Ferlatti a partir de la vocación, el esfuerzo y el compromiso con las personas. También hizo referencia a la nueva etapa de su vida y a la posibilidad de dejar parte de esa historia plasmada en una obra.

En representación del Gobierno de Entre Ríos participó el secretario de Cultura de la Provincia, Julián Stoppello, quien destacó la publicación como un legado y recordó que “Quirófano” recibió la declaración de Interés Cultural de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Uno de los momentos centrales de la noche estuvo a cargo de Gimena Villarraza, acompañante terapéutica de Ferlatti y coautora del libro. Durante la presentación explicó que la propuesta nació de la necesidad de dejar registrada su historia y compartir el recorrido profesional y personal del médico.

Villarraza definió a “Quirófano” como una obra que propone “reinventar el pasado desde el presente”, escrita con un lenguaje sencillo y coloquial. En sus páginas, Ferlatti no habla únicamente desde su profesión, sino también desde sus experiencias como padre, esposo, hijo, hermano, colega y amigo.

La publicación también reúne palabras del doctor Roque Adán, jefe del Departamento de Cirugía de Cabeza y Cuello del Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y jefe de Cirugía del Hospital Británico de Buenos Aires, quien sumó su reconocimiento a la trayectoria del cirujano entrerriano.

El mensaje de Ferlatti a los presentes fue leído por Villarraza. Allí expresó su agradecimiento al Círculo Médico y a su Comisión Directiva, a colegas e instituciones que acompañaron su recorrido profesional, entre ellas el Sanatorio La Entrerriana y el Hospital San Martín, y a las autoridades provinciales y municipales.

También tuvo palabras especiales para su familia, sus amigos de toda la vida, los profesionales que lo acompañan en esta etapa y, especialmente, sus pacientes. “El libro es solamente una parte, un fragmento de mi historia y de la historia compartida”, expresó.

La noche incluyó además la proyección de un audiovisual con imágenes de diferentes momentos de su trayectoria y testimonios de pacientes, quienes compartieron recuerdos y expresaron su agradecimiento por el acompañamiento profesional y humano recibido.

El cierre musical estuvo a cargo de la cantante Fernanda Roselli, quien interpretó “Honrar la vida”, de Eladia Blázquez. La conducción y locución del encuentro estuvo a cargo de Gustavo Ibaquez.

Ferlatti nació en Paraná, estudió Medicina en Córdoba y completó su formación y especializaciones en Buenos Aires, entre ellas en el Hospital Roffo. Se formó como cirujano general, cirujano de cabeza y cuello y oncólogo. En Entre Ríos realizó más de 1.500 cirugías y desarrolló una reconocida trayectoria en el ámbito de la cirugía oncológica.

“Quirófano” nació durante el acompañamiento de Villarraza al médico, quien atraviesa una enfermedad que le impidió continuar con la práctica quirúrgica. Ferlatti dejó de operar hace más de dos años, pero encontró en este proyecto una manera de seguir compartiendo experiencias, recuerdos y conocimientos.

Por eso, la presentación del libro fue también una oportunidad para volver sobre una historia compartida. Entre las palabras de sus colegas, el recuerdo de sus pacientes, el acompañamiento de su familia y la presencia de amigos, la noche permitió reconocer una trayectoria que trasciende los quirófanos y se sostiene también en los vínculos construidos a lo largo de los años.

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Ramiro Ferlatti quirófano historia
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