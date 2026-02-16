Pasó el estreno de Patronato en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. En el inicio de un nuevo desafío el Rojinegro igualó 0 a 0 ante San Martín de Tucumán en el estadio La Ciudadela en una de las historias correspondiente a la Zona B.
¿Cuando jugará Patronato su próximo encuentro?
Patronato retornará el fin de semana al estadio Grella. El debut como local en la temporada 2026 de la Primera Nacional tiene día y horario confirmado.
El fin de semana el Rojinegro retornará al estadio Grella. El estreno como local será el próximo sábado a partir de las 20 ante Gimnasia y Tiro de Salta. El Albo comenzó el certamen con el pie derecho tras superar por 2 a 1 a Colegiales, en el norte del país.
Como se jugará la segunda fecha de la Pirmera Nacional
Zona A
Sábado
17: Acassuso – Racing (Córdoba)
19: Deportivo Madryn – Deportivo Morón
20: Ferro – San Miguel
21: Chaco For Ever – San Telmo
Domingo
17: Defensores de Belgrano – Godoy Cruz
17: Almirante Brown – All Boys
18: Central Norte (Salta) – Colón
18: Ciudad Bolivar – Los Andes
19.30: Mitre (Santiago del Estero) – Estudiantes (Buenos Aires)
Zona B
Sábado
17: Nueva Chicago – Tristán Suárez
17: Colegiales - Atlanta
17: Almagro – San Martín (Tucumán)
19.30: San Martín (San Juan) – Güemes (Santiago del Estero)
20: Patronato – Gimnasia y Tiro (Salta)
20: Quilmes - Midland
Domingo
17: Chacarita – Gimnasia (Jujuy)
19: Temperley – Agropecuario
20: Deportivo Maipú – Atlético Rafaela