¿Cuando jugará Patronato su próximo encuentro?

Patronato retornará el fin de semana al estadio Grella. El debut como local en la temporada 2026 de la Primera Nacional tiene día y horario confirmado.

Pasó el estreno de Patronato en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. En el inicio de un nuevo desafío el Rojinegro igualó 0 a 0 ante San Martín de Tucumán en el estadio La Ciudadela en una de las historias correspondiente a la Zona B.