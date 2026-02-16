Uno Entre Rios | Ovación | Patronato

¿Cuando jugará Patronato su próximo encuentro?

Patronato retornará el fin de semana al estadio Grella. El debut como local en la temporada 2026 de la Primera Nacional tiene día y horario confirmado.

16 de febrero 2026 · 22:13hs
¿Cuando jugará Patronato su próximo encuentro?

Prensa Patronato

Pasó el estreno de Patronato en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. En el inicio de un nuevo desafío el Rojinegro igualó 0 a 0 ante San Martín de Tucumán en el estadio La Ciudadela en una de las historias correspondiente a la Zona B.

El fin de semana el Rojinegro retornará al estadio Grella. El estreno como local será el próximo sábado a partir de las 20 ante Gimnasia y Tiro de Salta. El Albo comenzó el certamen con el pie derecho tras superar por 2 a 1 a Colegiales, en el norte del país.

Como se jugará la segunda fecha de la Pirmera Nacional

Zona A

Sábado

17: Acassuso – Racing (Córdoba)

19: Deportivo Madryn – Deportivo Morón

20: Ferro – San Miguel

21: Chaco For Ever – San Telmo

Domingo

17: Defensores de Belgrano – Godoy Cruz

17: Almirante Brown – All Boys

18: Central Norte (Salta) – Colón

18: Ciudad Bolivar – Los Andes

19.30: Mitre (Santiago del Estero) – Estudiantes (Buenos Aires)

Zona B

Sábado

17: Nueva Chicago – Tristán Suárez

17: Colegiales - Atlanta

17: Almagro – San Martín (Tucumán)

19.30: San Martín (San Juan) – Güemes (Santiago del Estero)

20: Patronato – Gimnasia y Tiro (Salta)

20: Quilmes - Midland

Domingo

17: Chacarita – Gimnasia (Jujuy)

19: Temperley – Agropecuario

20: Deportivo Maipú – Atlético Rafaela

Patronato Primera Nacional Gimnasia y Tiro
