Antes de visitar a Patronato Tristán Suárez sumó un punto como local

Tristán Suárez igualó 0 a 0 ante Colegiales en uno de los adelantos de la 15° fecha de la Primera Nacional. En la siguiente jornada enfrentará a Patronato.

Tristán Suárez y Colegiales empataron este sábado 0 a 0 en el estadio 20 de octubre en uno de los adelantos de la 15ª fecha de la Primera Nacional, Zona B. En la próxima jornada, el Lechero visitará a Patronato. Esa historia se disputará el domingo 31 a partir de las 15.30 en el estadio Grella.

Con el punto sumado en el estadio Estadio 20 de Octubre, el dueño de casa alcanzó las 24 unidades y quedó como único escolta de Gimnasia y Esgrima de Jujuy, líder del grupo con 26 puntos. El Tricolor estiró a tres unidades la diferencia sobre Güemes, equipo que actualmente ocupa puestos de descenso, y quedó a solo dos puntos de la zona de Reducido.

En Patronato celebraron un nuevo aniversario de la clasificación al Nacional de 1978

Otros adelantos de la Primera Nacional, Zona B

En San Juan, San Martín derrotó 2 a 1 a Deportivo Maipú e ingresó a los puestos de Reducido. Gabriel Hachen y Nicolás Iachetti marcaron para el Verdinegro, mientras que Tomás Silva había señalado el empate transitorio para el Botellero, que continúa dentro del grupo de los ocho mejores.

Otro de los vencedores de la jornada fue Atlético de Rafaela, que superó como local 1 a 0 a Midland gracias al tanto convertido por Lucas Albertengo.

Además, Nueva Chicago y Temperley igualaron 1 a 1. A los 81’, Sebastián Cocimano adelantó al Torito; a los 86’ Pedro Souto estableció el empate en el estadio República de Mataderos.

Como sigue la fecha en la zona de Patronato

La 15° fecha de la Primera Nacional, Zona B, continuará el domingo con el siguiente programa de encuentros:

15.30: Chacarita - Almagro

Árbitro: Yamil Possi

16: Agropecuario - Quilmes

Árbitro: Federico Benítez

16: Güemes - Patronato

Árbitro: Bryan Ferreyra

18.30: Gimnasia y Tiro (Salta) - Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Bruno Amiconi

19: San Martín (Tucumán) - Atlanta

Árbitro: Ariel Penel