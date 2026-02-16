Rubén Forestello, conforme con el rendimiento de Patronato

El entrenador de Patronato, Rubén Forestello, finalizó conforme con el rendimiento de sus dirigidos en la visita a San Martín de Tucumán, en el encuentro que marcó el estreno del Rojinegro en la temporada 2026 de la Primera Nacional. "Me gustó mucho el equipo", indicó el Yagui, en rueda de prensa.

"Jugamos en una cancha difícil. Tuvimos algunas complicaciones en la finalización de la primera etapa y en los pasajes finales del segundo tiempo. En el inicio del complemento nos recuperamos al posicionarnos en campo rival. Después, de a poco, nos fueron llevando en nuestro propio arco y estuvimos un poco complicado", analizó el Yagui.

El DT del Santo mencionó que el crecimiento del Ciruja en los pasajes finales obligó a meter mano en el equipo. "Determiné el ingreso de (Nahuel) Genéz para ubicarlo por delante de (Facundo) Heredia, pusimos a Augusto (Picco) para que lo ayude a Fede (Bravo) con el control de la marca. Con Augusto y (Alejo) Miró volvimos a tener aire. De hecho tuvimos una clara con Alejo, que se le fue afuera. En líneas generales me gustó mucho el equipo", resaltó.

Siguiendo en la misma línea, le dio un valor agregado a la unidad obtenida en la Ciudadela. "Uno siempre quiere ganar. Jugamos en una cancha difícil. La Ciudadela es difícil por el entorno de la gente, por cómo se prepara todos los años San Martín para ser protagonista para luchar por el torneo. Nosotros tenemos un equipo que aspiró consolidar la valla de Alan (Sosa) en cero, ir acumulando desde atrás para adelante cada vez mayor juego para optimizar todo lo seguro que estuvimos de mitad de cancha para atrás y a partir de ahí darle al equipo todo lo que necesitamos de la mitad para adelante".

Patronato San Martin El Patronato de Forestello sumó una unidad en La Ciudadela Prensa San Martín de Tucumán

Continuando con el análisis, Forestello mencionó que lo realizado en los primeros 25 minutos del segundo tiempo se acerca a lo que pretende del equipo. "Fueron buenos pasajes del equipo porqué nos posicionamos bien, y sobre todas las cosas, lo hicimos sabiendo lo difícil que es jugar de visitante. Tenemos gente de experiencia que se comunica muy bien dentro del campo de juego, que tiene varias batallas de esta. Ante la incomodidad que habíamos tenido en el primer tiempo, porque terminamos con una lesión de Hernán (Rivero) que le impidió continuar jugando, estuvimos incómodos en los últimos 10 minutos de ese periodo al no poder presionar más arriba. Después, con el ingreso de Franco (Soldano)nos posicionamos mejor, nos fuimos adelantando del campo. Creo que tuvimos 15 minutos bastante buenos", interpretó.

El regreso de Rubén Forestello a La Ciudadela

Rubén Forestello hizo historia en San Martín de Tucumán al conducir el equipo que ascendió a Primera División en la temporada 2017/18. El Yagui fue reconocido por la dirigencia del Ciruja en la previa del encuentro. "Es un lugar que quiero mucho, donde me han cuidado y donde tengo mucha gente amiga. Lamentablemente, por H o por B, en los últimos años no se ha dado la situación de poder regresar, Estoy en una pequeña historia de este gran club, y el reconocimiento de todo el mundo, sobre todas las cosas, es lo que más me interesa, especialmente con quien transitábamos en día a día, con los empleados del club, que son maravillosos. Este club, cuenta con gente muy humana, muy cariñosa. Han sido de esta manera siempre conmigo y en los momentos difíciles de mi vida, muchos de ellos estuvieron siempre encima, llamándome por teléfono, compartiendo momentos a la lejanía. Los quiero también de la misma forma", describió.

Más allá del sentimiento que tiene hacia el elenco del Jardín de la República, Forestello dejó un mensaje bien en claro: la premisa era edificar el triunfo con Patronato. "Soy un profesional. Tengo siempre la sensación de que quiero ganar. La Ciudadela es una cancha durísima, por todo, con todo lo que genera la cancha mojada de San Martín, por la humedad que te va condicionando, por un montón de cosas, que si no lo interpretás, se te escapan las seguridades, se te escapan las coberturas, vas perdiendo terreno, y el rival te lleva a tu propio campo y te complica. La verdad que los chicos han hecho un gran partido. Estoy muy contento por el esfuerzo y por el orden. Ahora tenemos que trabajar en la semana para darle la otra parte al equipo para ver si podemos podemos ganar de local", apuntó.

El Patronato que jugará en el Grella

En el norte del país Patronato tomó sus recaudos. Priorizó el orden defensivo para anular el circuito ofensivo del adversario. En el siguiente juego cuando reciba a Gimnasia y tiro de Salta deberá mostrar otra versión. Al respecto, Forestello adelantó cuales serán las característica del equipo que pretende observar en barrio Villa Sarmiento.

"En primer lugar seguridad desde atrás para adelante. En esta categoría todos los equipos son difíciles. El sábado enfrentaremos a un rival que en la temporada pasada pasó hasta cuartos de final, que sigue con la misma base de jugadores, que viene de ganar de local. Nosotros vamos a intentar generar un poco más desde la mitad de la cancha para adelante, e ir en busca de los tres puntos", proyectó.

"ojalá que lo hagamos con seriedad. Siempre digo que, si uno está bien equilibrado atrás, todo lo otro va a llegar. En este plantel los chicos se están reconociendo. Contamos con una base de chicos del año pasado como (Valentín) Pereira, Gabi (Díaz), Juan (Barinaga), Alan y (Fernando) Moreyra, que han quedado el año pasado, y los otros se están adoptando. El funcionamiento irá creciendo. Ojalá que nos vaya bien el fin de semana", concluyó.