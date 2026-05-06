Copa Túnel Subfluvial: Patronato goleó en el Grella y pasó a semifinales

Patronato derrotó 3-0 a Belgrano por el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial y se metió entre los mejores 4 del torneo.

Patronato derrotó 3 a 0 a Belgrano por la tarde/noche en el Estadio Presbítero Bartolomé Grella y se clasificó a las semifinales de la Copa Túnel Subfluvial. Luego del empate sin goles en el encuentro de ida, el Rojinegro fue ampliamente superior en el barrio Villa Sarmiento y selló la serie con los tantos de Genaro Aumassane, Leandro Ilari y Valentín Herlein.

Con este resultado, el conjunto Rojinegro se convirtió en el segundo semifinalista del certamen, detrás de Club Atlético Unión, que eliminó a Atlético Neuquén Club en Santa Fe.

Primer tiempo

El equipo dirigido por Leo Ferrero impuso condiciones desde el comienzo y rápidamente dejó en claro cuál era su intención. Apenas a los cinco minutos generó la primera situación clara de la tarde. Tras un tiro libre frontal que cayó al corazón del área chica, Enzo Galli apareció completamente solo, pero definió por encima del travesaño cuando todo Patronato ya gritaba el primero.

Belgrano respondió algunos minutos después con un remate lejano de Yair Duarte, exjugador rojinegro, aunque el disparo se fue lejos del arco defendido por Matías Caballero. Fue apenas un aviso en un trámite que rápidamente comenzó a inclinarse en favor del local.

Patronato manejó la pelota, ocupó bien los espacios y encontró sociedades interesantes en mitad de cancha. Belgrano, en cambio, apostó por esperar con una línea de cinco defensores y tratar de salir rápido de contragolpe. Sin embargo, el Mondonguero nunca logró ejecutar con precisión esos avances y terminó replegado durante gran parte del primer tiempo.

El conjunto local circuló la pelota de un lado hacia el otro con paciencia, esperando el momento indicado para acelerar. Y la recompensa llegó a los 13 minutos. Benjamín Bravo encabezó una gran acción individual por derecha, se sacó varios hombres de encima y se metió al área con pelota dominada. Allí apareció Genaro Aumassane para empujar la asistencia y establecer el 1-0. El gol hizo justicia con lo que ocurría dentro del campo de juego.

Patronato 1 Copa Túnel Subfluvial: Patronato goleó en el Grella y pasó a semifinales Gentileza: Patronato en fotos

Lejos de conformarse con la ventaja, Patronato mantuvo la intensidad. Valentino Gassman fue clave en la recuperación y distribución desde la mitad de la cancha, mientras que Bravo siguió desequilibrando por el sector derecho. El dominio del local era cada vez más evidente ante un Belgrano que no conseguía salir de su campo y se replegaba aún más. Lejos le quedaba el arco de Caballero.

A los 30 minutos llegó una preocupación para el cuerpo técnico Rojinegro. Francesco Valente acusó una molestia muscular en la pierna derecha y debió abandonar el campo de juego. En su lugar ingresó Tomás Jumilla Gareis, quien terminaría teniendo incidencia directa en el resultado.

El recién ingresado tardó pocos minutos en meterse en partido. A los 37, Patronato construyó una nueva jugada profunda por izquierda y Jumilla Gareis lanzó un centro preciso al primer palo. Allí apareció Leandro Ilari, que anticipó a todos y conectó un cabezazo letal para establecer el 2 a 0. El Grella explotó y el local comenzaba a encaminar la clasificación.

La primera etapa finalizó con un Patronato claramente superior, manejando los tiempos y mostrando una idea mucho más clara que su rival. Belgrano, en tanto, se fue al descanso obligado a modificar no solo nombres, sino también el planteo táctico.

Segundo tiempo

En el complemento, la visita salió con otra postura. El entrenador movió piezas y abandonó la línea de cinco defensores para pasar a un 4-4-2 más agresivo. Los ingresos de Alejo Albarracín y Brian Micceli le dieron otra dinámica al equipo, que comenzó a tener más circulación y adelantó algunos metros en el verde césped del Presbítero Bartolomé Grella.

Ese cambio le permitió a Belgrano generar sus mejores minutos en el partido. Patronato ya no recuperaba tan rápido y el trámite se volvió más equilibrado. Aun así, el rojinegro siguió mostrándose firme en defensa y nunca perdió el control emocional del encuentro.

A los 25 minutos, Genaro Aumassane dejó la cancha y en su lugar ingresó Tomás Pereyra para refrescar el ataque local. Poco después, Belgrano también movió el banco buscando profundidad por izquierda con el ingreso de Kevin Salve.

El momento más polémico de la noche llegó a los 33 minutos. Yair Duarte ganó de cabeza dentro del área y obligó a una enorme intervención de Matías Caballero. En el rebote, Belgrano convirtió, pero el juez de línea marcó que la pelota había salido previamente tras el despeje del arquero rojinegro. Todo el banco visitante protestó la decisión y el reclamo se extendió unos segundos. Finalmente, la visita ejecutó el tiro de esquina que no generó peligro en el local.

La tensión terminó jugando en contra del Mondonguero, que a falta de 10 minutos veía como su chance de clasificar a semifinales se esfumaba. A los 37 minutos, el árbitro expulsó al número 13 de Belgrano, Kevin Salve, por una dura infracción sobre Benjamín Bravo. El juez principal no dudó y mostró la tarjeta roja de manera directa al lateral izquierdo que había ingresado hace unos minutos atrás.

La situación empeoró todavía más para la visita unos minutos después. Franco Lozano, capitán y marcador central, quedó involucrado en un cruce con Luciano Strey un poco más adelante del área grande visitante. El juez de línea advirtió un golpe del defensor sobre el futbolista Rojinegro y llamó al árbitro principal, que decidió expulsarlo. Belgrano quedó con nueve jugadores y el partido prácticamente sentenciado.

Con dos hombres de más, Patronato monopolizó la posesión de la pelota y comenzó a moverla de lado a lado ante un rival agotado física y anímicamente. Benjamín Bravo volvió a exigir a Gino Milocco, otro ex Rojinegro, con un potente remate y luego Valentino Gassman también probó desde media distancia.

El tercero terminó llegando antes del cierre. Tras una gran acción colectiva, Valentín Herlein apareció dentro del área y definió cruzado para poner el 3 a 0 definitivo y desatar el festejo rojinegro en el Grella. Otro de los ingresados en el local que aprovechó sus minutos y rindió.

Con autoridad, buen juego y contundencia, Patronato dejó atrás a Belgrano y se metió entre los cuatro mejores de la Copa Túnel Subfluvial. Después del empate sin goles en la ida, el equipo paranaense resolvió la serie con claridad y ahora buscará seguir avanzando en un torneo que une a equipos de la Liga Paranaense y la Liga Santafesina de Fútbol.