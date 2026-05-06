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Tigre empató con Macará en Ecuador por la Copa Sudamericana

En Ambato, Tigre igualó de visitante por la Sudamericana. El equipo bonaerense rescató una igualdad ante el líder del Grupo A.

6 de mayo 2026 · 23:06hs
Tigre fue visitante.

Tigre fue visitante.

En un partido intenso y cambiante, Tigre empató 2-2 en el Estadio Bellavista de Ambato de Ecuador ante Macará por la cuarta jornada del Grupo A de la Copa Sudamericana. David Romero, quien sigue en racha, rubricó los dos tantos del Matador.

Lo que sigue para Tigre

Tras este encuentro, Dabove y los suyos cerrarán la fase de grupos con una visita a América de Cali y la recepción de Alianza Atlético. Vale recordar que el ganador del grupo pasará a octavos de final mientras que el escolta disputará el playoff, equivalente a 16avos.

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