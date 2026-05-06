PSG eliminó a Bayern Múnich y jugará la final de la Champions League ante Arsenal

Luego del impresionante triunfo por 5-4 en la ida, París Saint-Germain se hizo fuerte en Alemania, igualó 1-1 con Bayern Múnich en el Allianz Arena y se clasificó a la gran final de la UEFA Champions League, que se jugará en Budapest. Con un gol de Ousmane Dembélé en el arranque del partido, PSG aguantó hasta casi el final en un entretenido partido, el gol de Harry Kane no alcanzó y los de Luis Enrique irán en defensa del título que consiguió en 2025 ante Arsenal, que superó por un 2-1 global al Atlético de Madrid.