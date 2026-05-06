Patronato visitará este sábado a San Martín de San Juan en el marco de la 13° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Este juego, correspondiente a la Zona B, se llevará adelante a partir de las 16.30 en el estadio Hilario Sánchez bajo el arbitraje de Álvaro Carranza.
¿Cuál es el historial de Patronato con el árbitro Álvaro Carranza?
Dirigió a Patronato en dos oportunidades. El sábado estará presente en la visita del Rojinegro a San Martín de San Juan por la Primera Nacional.
El colegiado, que el pasado fin de semana estuvo presente en la victoria de Ferro sobre Ciudad Bolivar por 4 a 2, estará secundado por los jueces asistentes Alejandro Schneller y Martín Saccone. El cuarto árbitro será Luis Martínez.
Los antecedentes de Álvaro Carranza con Patronato
Carranza dirigió a Patronato en dos oportunidades, con un saldo negativo para el Rojinegro: una derrota y una victoria. El primer contacto se registró el 2 de junio de 2024, ocasión en la que el elenco de barrio Villa Sarmiento perdió 1 a 0 ante San Martín de San Juan en la región de cuyo.
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El último antecedente se escribió el 23 de marzo de 2025. En esa jornada el representante entrerriano empató 0 a 0 ante Deportivo Madryn en el estadio Grella.
Carranza dirigió a San Martín en tres oasiones, con dos victorias para el Verdinegro y una derrota.
Programa de la fecha 13 de la Primera Nacional, Zona B
Sábado
15: Tristán Suárez – F.C. Midland
Árbitro: Jorge Broggi
15.30: Temperley – Deportivo Maipú
Árbitro: Pablo Dóvalo
16.30: San Martín (San Juan) – Patronato
Árbitro: Álvaro Carranza
18: Atl. Rafaela – Gimnasia y Tiro (Salta)
Árbitro: Joaquín Gil
Domingo
15.30: Chacarita – Colegiales
Árbitro: Felipe Viola
16: Agropecuario – Atlanta
Árbitro: Matías Billone
16: Güemes (Santiago del Estero) – Quilmes
Árbitro: Nelson Sosa
Lunes
19.30: Nueva Chicago – Almagro
Árbitro: Lucas Comesaña
Martes
19: San Martín (Tucumán) – Gimnasia (Jujuy)
Árbitro: Maximiliano Manduca