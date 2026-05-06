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¿Cuál es el historial de Patronato con el árbitro Álvaro Carranza?

Dirigió a Patronato en dos oportunidades. El sábado estará presente en la visita del Rojinegro a San Martín de San Juan por la Primera Nacional.

6 de mayo 2026 · 13:29hs
¿Cuál es el historial de Patronato con el árbitro Álvaro Carranza?

Patronato visitará este sábado a San Martín de San Juan en el marco de la 13° fecha del campeonato de la Primera Nacional. Este juego, correspondiente a la Zona B, se llevará adelante a partir de las 16.30 en el estadio Hilario Sánchez bajo el arbitraje de Álvaro Carranza.

El colegiado, que el pasado fin de semana estuvo presente en la victoria de Ferro sobre Ciudad Bolivar por 4 a 2, estará secundado por los jueces asistentes Alejandro Schneller y Martín Saccone. El cuarto árbitro será Luis Martínez.

Federico Bravo no estará a disposición del cuerpo técnico.

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Los antecedentes de Álvaro Carranza con Patronato

Carranza dirigió a Patronato en dos oportunidades, con un saldo negativo para el Rojinegro: una derrota y una victoria. El primer contacto se registró el 2 de junio de 2024, ocasión en la que el elenco de barrio Villa Sarmiento perdió 1 a 0 ante San Martín de San Juan en la región de cuyo.

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El último antecedente se escribió el 23 de marzo de 2025. En esa jornada el representante entrerriano empató 0 a 0 ante Deportivo Madryn en el estadio Grella.

Carranza dirigió a San Martín en tres oasiones, con dos victorias para el Verdinegro y una derrota.

Programa de la fecha 13 de la Primera Nacional, Zona B

Sábado

15: Tristán Suárez – F.C. Midland

Árbitro: Jorge Broggi

15.30: Temperley – Deportivo Maipú

Árbitro: Pablo Dóvalo

16.30: San Martín (San Juan) – Patronato

Árbitro: Álvaro Carranza

18: Atl. Rafaela – Gimnasia y Tiro (Salta)

Árbitro: Joaquín Gil

Domingo

15.30: Chacarita – Colegiales

Árbitro: Felipe Viola

16: Agropecuario – Atlanta

Árbitro: Matías Billone

16: Güemes (Santiago del Estero) – Quilmes

Árbitro: Nelson Sosa

Lunes

19.30: Nueva Chicago – Almagro

Árbitro: Lucas Comesaña

Martes

19: San Martín (Tucumán) – Gimnasia (Jujuy)

Árbitro: Maximiliano Manduca

Patronato Árbitro San Martín de San Juan Primera Nacional
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