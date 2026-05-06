Alan Sosa: "Nadie va a querer enfrentar a Patronato"

El arquero de Patronato, Alan Sosa, analizó el presente del equipo tras la reciente victoria ante Nueva Chicago por 2 a 1 en el estadio Grella. El capitán del Rojinegro destacó la evolución desde la llegada de Marcelo Candia y dejó en claro cuál es el piso que pretende sostener el elenco de barrio Villa Sarmiento en la Primera Nacional.

Sosa no dudó en ubicar el triunfo ante el Torito como uno de los puntos más altos del equipo en la temporada, aunque marcó un antecedente inmediato: “Fue de los mejores partidos que disputamos. El primer tiempo con Deportivo Maipú me gustó mucho, a pesar de que no pudimos convertir. Ese fue un gran puntapié. A partir de ahí mejoramos mucho y este último partido fue clave porque generamos situaciones y tuvimos un desgaste increíble en todas las líneas, que lo pudimos sostener durante mucho tiempo”, resaltó, en declaraciones a Código Patrón.

Alan Sosa analizó el presente del Rojinegro

El arquero explicó que el crecimiento está directamente vinculado al cambio de idea: “Nos estamos adaptando a otra forma de jugar, a presionar más arriba. Eso demanda tener las líneas más juntas y correr más. Tenemos la gente para hacerlo y eso nos da tranquilidad. La actitud no se negocia”, aseveró.

En esa línea, también comparó el funcionamiento actual con el ciclo anterior encabezado por Rubén Forestello: “Los sistemas siempre tienen su manera de jugar. Con el Yagui no nos sentíamos del todo cómodos porque tenemos jugadores para jugar por abajo y el sistema demandaba hacerlo por arriba. Teníamos poca gente en el medio y se nos hacía difícil con un solo delantero. Con Marcelo (Candia) lo simplificamos y está saliendo. No quiere decir que vamos a ganar todos los partidos, pero con esta intensidad se les va a hacer difícil a todos. Nadie va a querer jugar con Patronato”, subrayó.

Además, remarcó la autocrítica del plantel y el momento que atraviesan: “Sabemos cuándo jugamos bien o mal. Tratamos de mantener la calma cuando las cosas no salen. Hoy estamos en una etapa en la que nos sentimos bien con el sistema y con la presión alta. Esto tiene que ser nuestro piso. Somos los mismos que hace un mes no generábamos situaciones, no es que se armó un equipo nuevo”.

Sosa también reconoció que el equipo asume riesgos, incluso con decisiones puntuales dentro del campo: “Se están tomando riesgos, como poner al Flaco (en referencia a Santiago Piccioni) en un lugar donde no es habitual. Pero lo está haciendo bien y hay que respetarlo. Son momentos del equipo y los estamos atravesando”.

En cuanto a la solidez defensiva —un gol recibido en los últimos cuatro partidos—, el arquero explicó cómo vive ese escenario: “Desde que estoy en Patronato me acostumbré a tener dos o tres situaciones por partido y tengo que responder en todas. Es más difícil porque exige mucha concentración, pero estoy muy feliz en la ciudad, en el club y cerca de mi familia. Eso me permite rendir mejor”.

El punto que Patronato buscará corregir

De cara a lo que viene, hizo foco en un aspecto a mejorar: “Tenemos que cerrar antes los partidos. El otro día, después del descuento, parecía que se nos venían. Era un partido que habíamos dominado en todas las líneas y tenemos que tener la capacidad de liquidarlo. Marcelo hace mucho hincapié en las formas: en todas las canchas vamos a ir a ganar”.

También valoró el impacto del nuevo cuerpo técnico, incluido el entrenador de arqueros Fabián Prestifilippo: “A con Fabián no lo conocía, pero me hablaron muy bien de él y no se equivocaron. Me va a ayudar mucho”.

Por último, Sosa resaltó la unión del grupo como uno de los pilares de este presente: “Tiramos todos para adelante. Los más grandes tienen una gran trayectoria y sin embargo son muy humildes. Eso hace todo más fácil y nos permite crecer como equipo”.