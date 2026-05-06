Barracas perdió de manera agónica contra Olimpia y quedó al borde de la eliminación Barracas cayó 2-1 con el Decano en el estadio Florencio Sola por la cuarta fecha del certamen internacional, encuentro correspondiente al Grupo G. 6 de mayo 2026 · 23:20hs

Olimpia festejó ante Barracas en Buenos Aires.

Barracas Central perdió 2-1 ante Olimpia en el Estadio Florencio Sola por la cuarta jornada del Grupo G de la Copa Sudamericana. El traspié dejó el elenco porteño último en su zona cuando restan dos fechas.

Barracas Central queda al borde de la eliminación y Olimpia lucha por el liderato El Guapo se ubica con tres puntos en el cuarto y último puesto del grupo G mientras que el Decano es escolta con siete unidades de Vasco da Gama, que lidera gracias a su goleada en el duelo entre ambos.

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Qué sigue para Barracas Central y Olimpia en la Copa Sudamericana El Guapo irá por la recuperación cuando visite a Audax Italiano (martes 19/5, a las 19) en Chile mientras que el Decano recibirá a Vasco da Gama (miércoles 20/5, a las 19) en Asunción, Paraguay.