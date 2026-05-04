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Marcelo Candia: "Festejamos el triunfo como un campeonato"

Marcelo Candia resaltó el valor emocional de la victoria que celebró Patronato sobre Nueva Chicago en el estadio Grella. "Es un triunfo muy necesitado".

4 de mayo 2026 · 11:58hs
Marcelo Candia: Festejamos el triunfo como un campeonato

El entrenador de Patronato, Marcelo Candia, valoró la victoria 2 a 1 ante Nueva Chicago en el estadio Grella, por la 12ª fecha de la Primera Nacional (Zona B), y destacó tanto el rendimiento colectivo como el impacto anímico que genera el resultado.

El DT reconoció que el inicio no fue el ideal: “No me gustaron los primeros 10 o 15 minutos, después nos acomodamos”. A partir del primer gol, el equipo mostró sus mejores pasajes: “Tuvimos momentos de buen fútbol y ellos prácticamente no nos llegaron más. En el segundo tiempo Alan (Sosa) casi no tuvo atajadas”, analizó, en rueda de prensa.

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Pese a la superioridad, Candia admitió que faltó eficacia para cerrar el partido: “Tuvimos opciones para el tercero. Nos está faltando estar más finos en la definición, pero es una cuestión de confianza, no de trabajo”.

El DT resaltó el trabajo colectivo de Patronato

En cuanto a los puntos altos, el entrenador hizo hincapié en el funcionamiento grupal: “Fue un gran partido del mediocampo, la defensa y los delanteros. La presión de los puntas es clave y el trabajo de Franco (Soldano) es terrible”.

El triunfo también tuvo un fuerte valor emocional: “Lo vivimos con mucha intensidad, lo festejamos como si fuera un campeonato. Tengo una mochila pesada, mucha gente confió en mí y hay que devolver esa confianza”.

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Además, resaltó el mérito de vencer a un rival protagonista: “Es un equipo que está arriba y se hace fuerte de visitante. Por eso el rendimiento le da un valor agregado a la victoria”.

Sobre el final con sufrimiento tras el descuento de Chicago, reflexionó: “Se empaña un poco el resultado porque queríamos terminar con el arco en cero. Así como los delanteros viven del gol, los defensores y el arquero buscan eso”.

Candia también subrayó el aporte de los juveniles, ya que el equipo terminó con varios surgidos del club en cancha: “Con Temperley finalizamos con seis juveniles en cancha. Quería hacer debutar a (Ignacio) Giacinti, pero no pude. El trabajo con los juveniles es un proceso de años y se están viendo los frutos”, resaltó.

En lo táctico, explicó variantes respecto al partido anterior y destacó la evolución de algunos futbolistas: “Le dimos confianza a Hernán Rivero y lo hizo bárbaro. En la semana lo vimos bien y sabíamos que podía responder”.

Marcelo Candia valoró la importancia de probar de media distancia

Por último, remarcó la importancia del remate de media distancia, clave en los goles. A través de esa vía Patronato rompió el cero con un misil de Maximiliano Rueda. El segundo gol de la victoria Rojinegra inició con otro remate del marcador de punta derecho. “Hay que patear más al arco, no es algo común en el fútbol argentino. Es cuestión de convencerse. Todo esto lo entrenamos: transiciones y finalización”, aseveró.

Con este triunfo, Patronato no solo sumó tres puntos importantes, sino que también ganó aire en lo anímico y reafirmó una idea de juego en construcción.

Marcelo Candia Patronato Nueva Chicago
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