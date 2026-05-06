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"Icaria" llega a Casa Boulevard con una historia sobre los sueños y el deseo de volar

La obra Icaria se presentará este viernes 8 a las 20 en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis con una propuesta teatral destinada a todo público

6 de mayo 2026 · 19:11hs
“Icaria”: una payasa frente al miedo y los sueños

“Icaria”: una payasa frente al miedo y los sueños

La obra Icaria se presentará este viernes 8 a las 20 en Casa Boulevard / Sala Metamorfosis con una propuesta teatral destinada a todo público. La función será a la gorra y tendrá una duración de 50 minutos.

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El espectáculo está protagonizado por Paula Righelato, quien construye una payasa tragicómica atravesada por un deseo persistente: volar. A partir de juegos clownescos, sogas y relatos, la obra enlaza esa búsqueda personal con el mito griego de Dédalo e Ícaro.

La historia propone un cruce entre el universo de la inocencia y preguntas vinculadas al miedo, el fracaso y los sueños pendientes. Mientras la payasa intenta alcanzar aquello que parece imposible, también reconstruye la historia del inventor Dédalo y de su hijo Ícaro, retomando una narración que atraviesa generaciones.

Con un lenguaje accesible y humorístico, la obra dialoga tanto con niños como con adultos. La propuesta toma elementos clásicos del clown, pero también incorpora una mirada que conecta con inquietudes y emociones del mundo adulto.

Icaria cuenta con idea y texto de Paula Righelato y Nadia Grandón. La escenografía es de Alfredo Godoy Wilson y el vestuario de Solange Franco.

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Icaria Casa Boulevard sueños Paula Righelato Payasa Miedos
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