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Patronato se distanció de la zona de descenso y se acercó a puestos de reducido

La victoria que celebró Patronato como local ante Nueva Chicago le permitió escalar seis posiciones en la Zona B del campeonato de la Primera Nacional.

4 de mayo 2026 · 10:54hs
Patronato se distanció de la zona de descenso y se acercó a puestos de reducido

Prensa Patronato

Patronato extendió su buen presente en la temporada 2026 del campeonato de la Primera Nacional. Regresó a la victoria tras dos empates seguidos al derrotar en el estadio Grella a Nueva Chicago por 2 a 1 en el marco de la 12° fecha, Zona B.

Una jornada positiva para Patronato

El triunfo le permitió al Rojinegro distanciarse de los últimos sectores de la tabla de posiciones. Escaló seis lugares para ubicarse en el décimo escalón. Se distanció a tres unidades de Güemes de Santiago del Estero y a cuatro de Almagro, equipos que están ubicados en puestos de descenso.

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Maximiliano Rueda celebra el golazo que clavó para el 1-0 de Patronato.

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A su vez, el elenco dirigido por Marcelo Candia acortó la brecha con los puestos de reducido que otorgará el segundo ascenso a la temporada 2027 de la Liga Profesional de Fútbol. Con 13 unidades se ubicó a tres de Temperley, equipo que está obteniendo la última plaza a la próxima instancia.

La fecha se cerrará este lunes con dos juegos. A las 20 Quilmes recibirá a Chacarita. Mientras que a las 21.30 Gimnasia y Tiro de Salta enfrentará a Agropecuario de Carlos Casares.

Los resultados de estos cotejos puede modificar la posición final de Patronato en la jornada. Retrocederá una posición si el Cervecero suma, al menos, una unidad. Cederá dos escalones si a la vez el conjunto salteño no cae derrotado a manos del Sojero.

Posiciones de la Primera Nacional, Zona B

Gimnasia (Jujuy) 23

Tristán Suárez 20

Atlanta 19

San Martín (Tucumán) 18

Nueva Chicago 17

Atlético Rafaela 16

Midland 16

Temperley 16

San Martín (San Juan) 13

Patronato 13

Quilmes 12

Deportivo Maipú 12

Gimnasia y Tiro (Salta) 12

Chacarita 11

Agropecuario 11

Güemes 10

Almagro 9

Patronato Primera Nacional Nueva Chicago
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