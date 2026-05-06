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Independiente Rivadavia empató frente a Fluminense y clasificó a octavos de la Libertadores

Con el empate final 1 a 1, el conjunto de Alfredo Berti se metió entre los 16 mejores equipos de América. Independiente Rivadavia y una campaña histórica.

6 de mayo 2026 · 23:30hs
Independiente Rivadavia clasificó a octavos.

Gentileza UNO de Mendoza

Independiente Rivadavia clasificó a octavos.

Independiente Rivadavia igualó 1 a 1 frente a Fluminense de Brasil y logró la histórica clasificación a octavos de final de la Copa Libertadores en el Estadio Malvinas Argentinas, por la cuarta fecha del Grupo C. El gol del Azul lo hizo, una vez más, el goleador Alex Arce.

La campaña de Independiente Rivadavia

Con este resultado, el equipo dirigido por Alfredo Berti confirma su presencia en los octavos de final del certamen internacional, y alcanzó las 10 unidades a falta de dos fechas por jugar.

Independiente Rivadavia y una nueva victoria.

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Cómo quedó Independiente Rivadavia en el Grupo C de la Libertadores

La Lepra mendocina se mantiene líder en el Grupo C de la Libertadores, con 10 puntos, mientras que Bolívar es escolta con 5, Deportivo La Guaira tercero con 3 y Fluminense en el fondo con apenas 2.

Con este empate, el conjunto de Alfredo Berti se aseguró su clasificación a los octavos de final, a dos partidos del final de la fase de grupos.

Independiente Rivadavia Fluminense Copa Libertadores
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