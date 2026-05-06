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El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos

El Ministerio de Salud del Gobierno de Entre Ríos implementa la Campaña de Atención de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) en menores de 6 años.

6 de mayo 2026 · 21:37hs
El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos.

Como cada año, durante la temporada de bajas temperaturas y mayor circulación de virus respiratorios, el Ministerio de Salud del Gobierno de Entre Ríos implementa la Campaña de Atención de Infecciones Respiratorias Agudas Bajas (IRAB) en menores de 6 años. La estrategia tiene como objetivo reducir la morbimortalidad en la primera infancia.

LEER MÁS: Hospital de la Baxada suma posta respiratoria pediátrica

La medida del Gobierno de Entre Ríos

La campaña se implementa entre abril y julio, con la posibilidad de extenderla según la situación epidemiológica. En este marco los centros de salud de la provincia tendrán atención priorizada y, como refuerzo de las acciones, ya se pusieron en marcha 10 postas en las ciudades de Paraná, Concordia, Concepción del Uruguay y Gualeguaychú.

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En dichas postas existe atención diferenciada, horario extendido de asistencia y, en los casos que se requieran, internación abreviada como así también en sala, en función del análisis del caso.

Como se viene realizando en la provincia desde 2006, en hospitales, centros regionales de referencia y de atención primaria se reforzó el equipo médico así como los insumos requeridos para el control de estas patologías.

Las postas respiratorias

En Paraná, se encuentran en los Centros Regionales de Referencia (CRR) Ramón Carrillo, Arturo Oñativia y Doctor Gerardo Domagk (de 16 a 22), así como en el hospital Materno Infantil San Roque (de 18 a 00).

En Concordia, en el centro de salud La Bianca (de lunes a sábado de 16 a 22), y en el CRR Ramón Carrillo (de 16 a 22), así como el hospital Delicia Concepción Masvernat (de 18 a 00).

En Concepción del Uruguay, en el hospital Justo José de Urquiza y en Gualeguaychú en el hospital Centenario (de 18 a 00).

Por su parte, el hospital De la Baxada Doctora Teresa Ratto de Paraná, ha dispuesto un consultorio de demanda espontánea que funciona de lunes a viernes de 8 a 20.

Cabe destacar que las postas comenzaron a funcionar en el mes de abril.

Hasta el 5 de mayo, en las distintas postas de la provincia, se efectuaron 508 consultas correspondientes a cuadros de IRAB que, en su mayoría, fueron resueltos sin internación abreviada y prevaleciendo entre ellos cuadros bronquiales y neumonías siendo los factores de riesgo prevalentes tabaquismo domiciliario y vacunación incompleta.

Circuito de atención

Desde la Dirección de Salud Materno Infanto Juvenil, dependiente de la Dirección General de Condiciones Obstétricas y Neonatales Esenciales (CONE) y Regionalización Perinatal, se aclaró que el circuito de atención debería ser el siguiente: realizar siempre la primera consulta de evaluación en el Centro de Atención Primaria de la Salud (CAPS) más cercano.

Allí, según la sintomatología y la valoración profesional, el equipo determina si amerita derivar a un Centro Regional de Referencia para realizar una internación abreviada o si el paciente debe ser ingresado a un hospital para recibir una asistencia de mayor complejidad.

Esto permite dar una respuesta adecuada y oportuna a los cuadros leves en los establecimientos más cercanos a la comunidad (como los CAPS y CRR), a fin de que los hospitales puedan optimizar sus recursos en la resolución de los casos más complejos.

Gobierno de Entre Ríos Postas respiratorias pacientes
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