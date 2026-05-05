Federico Bravo será baja por un mes en Patronato Federico Bravo sufrió una fractura en el tabique y será sometido a una intervención quirúrgica. Estará afuera de las canchas aproximadamente cuatro semanas. 5 de mayo 2026 · 17:04hs

Prensa Patronato Federico Bravo no estará a disposición del cuerpo técnico.

Malas noticias en Patronato. Lo que tanto se temía finalmente se confirmó: el mediocampista Federico Bravo sufrió una fractura nasal en el partido del Negro y Nueva Chicago, por lo que será intervenido quirúrgicamente este martes.

La lesión lo obligará a permanecer alejado de las canchas durante un período estimado de cuatro semanas, dependiendo de su evolución. El futbolista encendió las alarmas tras el golpe que derivó en la lesión, y finalmente los estudios dieron el diagnóstico.

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De no surgir complicaciones, el proceso de rehabilitación le permitiría regresar a la actividad dentro de un mes, aunque su vuelta estará sujeta a controles y a la respuesta física en los entrenamientos.