Uno Entre Rios | Ovación | Federico Bravo

Federico Bravo será baja por un mes en Patronato

Federico Bravo sufrió una fractura en el tabique y será sometido a una intervención quirúrgica. Estará afuera de las canchas aproximadamente cuatro semanas.

5 de mayo 2026 · 17:04hs
Federico Bravo no estará a disposición del cuerpo técnico.

Prensa Patronato

Federico Bravo no estará a disposición del cuerpo técnico.

Malas noticias en Patronato. Lo que tanto se temía finalmente se confirmó: el mediocampista Federico Bravo sufrió una fractura nasal en el partido del Negro y Nueva Chicago, por lo que será intervenido quirúrgicamente este martes.

La lesión lo obligará a permanecer alejado de las canchas durante un período estimado de cuatro semanas, dependiendo de su evolución. El futbolista encendió las alarmas tras el golpe que derivó en la lesión, y finalmente los estudios dieron el diagnóstico.

Los ganadores que entregó la fecha disputada en el norte entrerriano.

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De no surgir complicaciones, el proceso de rehabilitación le permitiría regresar a la actividad dentro de un mes, aunque su vuelta estará sujeta a controles y a la respuesta física en los entrenamientos.

Federico Bravo Patronato
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