Malas noticias en Patronato. Lo que tanto se temía finalmente se confirmó: el mediocampista Federico Bravo sufrió una fractura nasal en el partido del Negro y Nueva Chicago, por lo que será intervenido quirúrgicamente este martes.
Federico Bravo será baja por un mes en Patronato
Federico Bravo sufrió una fractura en el tabique y será sometido a una intervención quirúrgica. Estará afuera de las canchas aproximadamente cuatro semanas.
5 de mayo 2026 · 17:04hs
La lesión lo obligará a permanecer alejado de las canchas durante un período estimado de cuatro semanas, dependiendo de su evolución. El futbolista encendió las alarmas tras el golpe que derivó en la lesión, y finalmente los estudios dieron el diagnóstico.
De no surgir complicaciones, el proceso de rehabilitación le permitiría regresar a la actividad dentro de un mes, aunque su vuelta estará sujeta a controles y a la respuesta física en los entrenamientos.