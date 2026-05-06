Paraná acompañó la avant-première de "Emboscada" en el Teatro 3 de Febrero

La ciudad vivió una noche marcada por el cine local con la proyección de Emboscada, película filmada en Paraná y localidades cercanas

La ciudad vivió este martes una noche marcada por el cine local con la proyección de Emboscada, película filmada en Paraná y localidades cercanas que fue presentada a sala colmada en el Teatro Municipal 3 de Febrero. La función contó con entrada libre y reunió a realizadores, actores y público en una avant-première atravesada por el acompañamiento a una producción realizada íntegramente en la región.

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El largometraje, protagonizado por Osvaldo Laport y Roly Serrano, fue rodado en escenarios de Paraná, Villa Urquiza y La Picada, con participación de actores y técnicos entrerrianos. La presentación generó una importante convocatoria y puso en valor el trabajo audiovisual independiente realizado fuera de los grandes centros de producción.

Durante la jornada, el secretario de Educación, Cultura y Convivencia Ciudadana de Paraná, Rubén Clavenzani, destacó la dimensión colectiva del proyecto y el contexto actual de la industria audiovisual nacional. “La película la hizo gente que conoce el territorio y que conoce a actrices y actores. En estos tiempos, cuando uno ve que el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales está vacío, no se puede comprender. Es una epopeya”, expresó.

Por su parte, el director Mauro Bedendo remarcó el recorrido que implicó concretar la producción. “Es la culminación con una noche de gala. Estamos orgullosos y contentos de llegar a este punto después de tres años”, señaló.

El actor paranaense Marcelo Atelman también valoró el proceso de trabajo y el compromiso del equipo técnico y artístico. “Fue una experiencia muy linda y profesional”, sostuvo sobre el rodaje realizado en distintos puntos de la región.

Emboscada, película

Una historia atravesada por la crisis de 2001

Emboscada sigue la historia de un fotógrafo argentino que trabajó como corresponsal en la guerra de la ex Yugoslavia y que, en medio de la crisis económica de 2001, pierde los ahorros que tenía depositados en un banco porteño. Desesperado ante la situación, decide ingresar a la entidad bancaria con explosivos adheridos a su cuerpo y exigir la devolución de su dinero.

Tras salir de prisión, el protagonista regresa al lugar donde nació y creció décadas atrás, donde busca refugio y se reencuentra con un viejo amigo que intentará ayudarlo a sobrevivir.