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El Cieer realizó una jornada de capacitación sobre seguridad laboral y salud ocupacional

Reunió a especialistas para debatir sobre prevención en seguridad laboral y salud ocupacional, inteligencia artificial y riesgos eléctricos en el trabajo.

6 de mayo 2026 · 20:15hs
El Cieer realizó una jornada de capacitación sobre seguridad laboral y salud ocupacional.

El Cieer realizó una jornada de capacitación sobre seguridad laboral y salud ocupacional.

El Colegio de Ingenieros Especialistas de Entre Ríos (Cieer) realizó una jornada de capacitación centrada en la promoción de ambientes laborales seguros, en el marco de la Semana de la Seguridad y la Salud en el Trabajo. La actividad reunió a profesionales y especialistas con el objetivo de actualizar conocimientos técnicos y compartir experiencias vinculadas al ejercicio profesional en la provincia.

La apertura estuvo encabezada por la vicepresidenta de la institución, Carina Cangeri, y el presidente de la Comisión de Higiene y Seguridad, Rubén Rousset, quienes remarcaron la importancia de fortalecer la cultura de la prevención en los ámbitos laborales.

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Exposiciones técnicas

Durante la jornada se desarrollaron distintas exposiciones técnicas. El ingeniero Gustavo Lencina abordó el uso de herramientas de inteligencia artificial aplicadas a los procesos de higiene y seguridad laboral, mientras que el ingeniero Marcelo Marcó disertó sobre la protección frente al riesgo eléctrico y las especificaciones relacionadas con la puesta a tierra.

En otro tramo de la actividad, el ingeniero Hugo Héctor Lust realizó un recorrido histórico sobre la evolución de la seguridad laboral y los avances alcanzados en materia de prevención.

El cierre estuvo a cargo de Carina Cangeri, quien expuso sobre el concepto de ingeniería con propósito aplicada a la salud ocupacional. La capacitación concluyó con un balance positivo y con el compromiso de continuar promoviendo espacios de formación orientados a la construcción de entornos de trabajo más seguros.

Seguridad laboral Salud
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