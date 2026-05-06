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Copa Túnel Subfluvial: Atlético Neuquén se despidió con una victoria

Derrotó 1 a 0 a Unión de Santa Fe en el juego decisivo de los cuartos de final de la Copa Túnel Subfluvial. El Tatengue se impuso 3-2 en el global.

6 de mayo 2026 · 13:07hs
Copa Túnel Subfluvial: Atlético Neuquén se despidió con una victoria

Gentileza @darii.phh

Atlético Neuquén se despidió de la segunda edición de la Copa Túnel Subfluvial Masculina con una victoria. El Pingüi derrotó 1 a 0 a Unión de Santa Fe, en condición de visitante, en el juego decisivo de una de las series correspondiente a los cuartos de final. El Tatengue se impuso 3 a 2 en el marcador global.

El Rojiblanco salió a escena con la tranquilidad de haber edificado un sólido triunfo en el partido que abrió la llave en la capital entrerriana. Sorprendió al conjunto dirigido por José Mancuello al derrotarlo 3 a 1 gracias a los tantos anotados Agustín Benavidez, Lucas Cacciabue y Dylan Grecco.

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El descuento convertido por Mateo Migueles abrió la esperanza de Atlético Neuquén, que cruzó la orilla en busca de la épica. Dio pelea en la cancha Leopoldo Jacinto Luque del predio Nery Pumpido. Cantó victoria por el gol convertido por Federico Sangoy. No le alcanzó para forzar la definición a remates desde el punto penal.

Como sigue la Copa Túnel Subfluvial

A las 18, en el estadio Grella, Patronato recibirá a Belgrano de Paraná tras el 0 a 0 en la ida. El Rojinegro intentará hacerse fuerte en su casa para inclinar una llave que aparece totalmente abierta, en un cruce que promete mucha paridad. El árbitro será Gastón Freyra.

Más tarde, a las 21, en Santa Fe, Colón de Santa Fe se medirá ante Universidad Nacional del Litoral, con Daniel Zamora como juez. El 2 a 0 conseguido por la UNL en la ida —con dos goles de Brian Giménez— marca el pulso de un certamen en el que los conjuntos entrerrianos buscan hacerse lugar entre rivales siempre competitivos.

El cierre de la jornada tendrá otro foco fuerte en Paraná. Desde las 22, en el estadio Carlos Federik, Atlético Paraná recibirá a Cosmos de Santa Fe con arbitraje de Maximiliano Manduca. El 1 a 1 de la ida dejó la serie abierta: Marcos Rodríguez anotó para el Gato y Luciano Pereyra para los santafesinos. Ahora, con su gente, el Decano intentará imponer condiciones y avanzar de ronda.

Copa Túnel Subfluvial Atlético Neuquén Unión
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