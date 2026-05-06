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Estudiantes se trajo un buen punto de la altura

Estudiantes empató 1 a 1 como visitante de Cusco FC, por la cuarta fecha del Grupo A. El Pincha quedó segundo en la zona, pero espera los otros resultados.

6 de mayo 2026 · 21:13hs
Estudiantes aguarda expectante el partido entre DIM y Flamengo.

Prensa Estudiantes

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Estudiantes de La Plata rescató un empate 1 a 1 en su visita a Cusco FC, por la cuarta fecha del Grupo A de la Copa Libertadores de América, en un partido intenso y con situaciones claras para ambos equipos. El conjunto peruano golpeó primero en el cierre de la etapa inicial, mientras que el Pincha reaccionó en el complemento.

El local avisó temprano con llegadas de Aldair Fuentes y del ex-Patronato, Facundo Callejo, quien complicó con el juego aéreo. A los 36 minutos llegó la apertura del marcador: José Manzaneda bajó de cabeza un centro desde la derecha, Callejo dejó pasar la pelota y Lucas Colitto definió de primera. Fernando Muslera alcanzó a tocar el balón, pero no pudo evitar el 1-0.

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Estudiantes reaccionó y empató

En el segundo tiempo, Estudiantes mostró otra actitud y generó peligro desde el arranque. Fabricio Pérez estrelló un remate en el palo y, a los 12 minutos, Tiago Palacios selló el empate tras una gran combinación con Mikel Amondarain.

El equipo platense siguió insistiendo y volvió a encontrarse con el poste luego de un disparo de Facundo Farías. En el cierre, Cetré tuvo la última chance con una volea que pasó apenas por encima del travesaño, levantando el lamento de los visitantes.

Estudiantes Cusco Copa Libertadores Fútbol
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