La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso.

Desde el Centro de Recepción y Transferencia de Raees de la Municipalidad de Paraná salió una nueva carga de siete toneladas de residuos tecnológicos en desuso.

El Centro de Recepción y Transferencia de Raees y NFU (Neumáticos Fuera de Uso) de la Municipalidad de Paraná que recibe aparatos eléctricos y/o electrónicos en desuso, ya sea heladeras, microondas, televisores, todos los pequeños electrodomésticos del hogar, celulares, ventiladores.

“Cada acción que se lleva adelante tiene que tener la impronta que impulsa la intendenta Rosario Romero de una ciudad sustentable y sostenible. Este Centro tiene un trabajo muy importante desde hace muchos años”, destacó el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz.

El Centro Raees y NFU (situado en Fragata Sarmiento y Pérez Colman) funciona de lunes a viernes de 7 a 13. Además, el SAV 147 recibe las solicitudes de retiro a domicilio de aparatos que se hace cada 15 días, los sábados de 9 a 14. Asimismo, en el Centro también se reciben neumáticos fuera de uso, solo de vecinos particulares.

“Son muchos aparatos que entran en este centro diariamente donde el personal realiza un diagnóstico para determinar si pueden ser reutilizados, en el caso que así sea se donan a entidades municipales o instituciones de carácter público. En tanto, los que ya no tienen forma de recuperación se desechan y se transfieren a un cetrino de disposición final”, manifestó Pérez Viecenz.

Todos los materiales desechados fueron trasladados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se depositarán en la Red Reciclar o en el Centro Basura Cero. “En lo que va del año ya hemos puesto a disposición 20 toneladas de desechos tecnológicos. El objetivo anual que tenemos desde el Raees es desechar 50 toneladas”, agregó el funcionario.