Uno Entre Rios | La Provincia | Municipalidad de Paraná

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso

Desde el Centro de Recepción y Transferencia de Raees de la Municipalidad de Paraná salió una nueva carga de siete toneladas de residuos tecnológicos en desuso.

6 de mayo 2026 · 22:14hs
La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso.

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso.

El Centro de Recepción y Transferencia de Raees y NFU (Neumáticos Fuera de Uso) de la Municipalidad de Paraná que recibe aparatos eléctricos y/o electrónicos en desuso, ya sea heladeras, microondas, televisores, todos los pequeños electrodomésticos del hogar, celulares, ventiladores.

LEER MÁS: Residuos electrónicos: otra forma de gestionar por una Paraná sostenible

Detalles desde la Municipalidad de Paraná

“Cada acción que se lleva adelante tiene que tener la impronta que impulsa la intendenta Rosario Romero de una ciudad sustentable y sostenible. Este Centro tiene un trabajo muy importante desde hace muchos años”, destacó el subsecretario de Ambiente, Maximiliano Pérez Viecenz.

La Municipalidad de Paraná y empresarios refuerzan el trabajo conjunto para el desarrolo industrial. 

Desarrollo industrial: la Municipalidad de Paraná y empresarios refuerzan el trabajo conjunto

El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos.

El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos

El Centro Raees y NFU (situado en Fragata Sarmiento y Pérez Colman) funciona de lunes a viernes de 7 a 13. Además, el SAV 147 recibe las solicitudes de retiro a domicilio de aparatos que se hace cada 15 días, los sábados de 9 a 14. Asimismo, en el Centro también se reciben neumáticos fuera de uso, solo de vecinos particulares.

“Son muchos aparatos que entran en este centro diariamente donde el personal realiza un diagnóstico para determinar si pueden ser reutilizados, en el caso que así sea se donan a entidades municipales o instituciones de carácter público. En tanto, los que ya no tienen forma de recuperación se desechan y se transfieren a un cetrino de disposición final”, manifestó Pérez Viecenz.

Todos los materiales desechados fueron trasladados a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, donde se depositarán en la Red Reciclar o en el Centro Basura Cero. “En lo que va del año ya hemos puesto a disposición 20 toneladas de desechos tecnológicos. El objetivo anual que tenemos desde el Raees es desechar 50 toneladas”, agregó el funcionario.

Municipalidad de Paraná Residuos
Noticias relacionadas
El Cieer realizó una jornada de capacitación sobre seguridad laboral y salud ocupacional.

El Cieer realizó una jornada de capacitación sobre seguridad laboral y salud ocupacional

“Icaria”: una payasa frente al miedo y los sueños

"Icaria" llega a Casa Boulevard con una historia sobre los sueños y el deseo de volar

Cine hecho en Entre Ríos: “Emboscada” se presentó en Paraná

Paraná acompañó la avant-première de "Emboscada" en el Teatro 3 de Febrero

La reunión por paritaria para estatales se pasó para este jueves.

Paritaria estatal: reprograman la audiencia para este jueves

Ver comentarios

Lo último

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios

El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos

El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos

Ultimo Momento
La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios

El Quini 6 no tuvo ganadores en los pozos millonarios

El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos

El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos

Estudiantes se trajo un buen punto de la altura

Estudiantes se trajo un buen punto de la altura

El Cieer realizó una jornada de capacitación sobre seguridad laboral y salud ocupacional

El Cieer realizó una jornada de capacitación sobre seguridad laboral y salud ocupacional

Policiales
En Paso Cerrito secuestraron celulares por valor de 65 millones de pesos

En Paso Cerrito secuestraron celulares por valor de 65 millones de pesos

Autovía Artigas: volcó un camión que transportaba cerdos

Autovía Artigas: volcó un camión que transportaba cerdos

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Concepción del Uruguay: Prefectura realizó un operativo contra la caza ilegal

Detienen en Santa Fe a prófugos por intento de homicidio en zona de islas de Entre Ríos

Detienen en Santa Fe a prófugos por intento de homicidio en zona de islas de Entre Ríos

Gualeguaychú: falleció la mujer que estaba en grave estado tras un incendio

Gualeguaychú: falleció la mujer que estaba en grave estado tras un incendio

Ovación
Estudiantes se trajo un buen punto de la altura

Estudiantes se trajo un buen punto de la altura

PSG eliminó a Bayern Múnich y jugará la final de la Champions League ante Arsenal

PSG eliminó a Bayern Múnich y jugará la final de la Champions League ante Arsenal

Biciviajeros entrerrianos compartieron mates con Manu Ginóbili en Texas

Biciviajeros entrerrianos compartieron mates con Manu Ginóbili en Texas

El paranaense Rodrigo Morales Toye fue convocado para una Concentración Nacional Sub 16 de arqueros

El paranaense Rodrigo Morales Toye fue convocado para una Concentración Nacional Sub 16 de arqueros

Encuentro de grandes: Lionel Messi conoció a Kiko

Encuentro de grandes: Lionel Messi conoció a Kiko

La provincia
La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso

La Municipalidad de Paraná realizó un nuevo traslado de residuos tecnológicos en desuso

El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos

El Gobierno de Entre Ríos dispuso postas respiratorias para pacientes pediátricos

El Cieer realizó una jornada de capacitación sobre seguridad laboral y salud ocupacional

El Cieer realizó una jornada de capacitación sobre seguridad laboral y salud ocupacional

Icaria llega a Casa Boulevard con una historia sobre los sueños y el deseo de volar

"Icaria" llega a Casa Boulevard con una historia sobre los sueños y el deseo de volar

Paraná acompañó la avant-première de Emboscada en el Teatro 3 de Febrero

Paraná acompañó la avant-première de "Emboscada" en el Teatro 3 de Febrero

Dejanos tu comentario