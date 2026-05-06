Detienen en Santa Fe a prófugos por intento de homicidio en zona de islas de Entre Ríos

Detuvieron en Rosario y Villa Gobernador Gálvez a dos prófugos por un intento de homicidio a un hombre ocurrido en la zona de Islas de Victoria.

Dos hombres que permanecían prófugos fueron detenidos en las últimas horas en las ciudades de Rosario y Villa Gobernador Gálvez, provincia de Santa Fe, en el marco de una causa por intento de homicidio ocurrido en la zona de Islas del departamento Victoria el pasado 25 de marzo.

El hecho se produjo cuando un hombre de 67 años resultó herido de arma de fuego tras ser atacado por tres sujetos desconocidos. A partir de tareas investigativas llevadas adelante por personal de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, se logró identificar a los presuntos autores, todos oriundos de la ciudad de Rosario.

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En una primera instancia, el 9 de abril, y con la colaboración de la Prefectura Naval Argentina con asiento en Arroyo Seco, fue detenido uno de los implicados, un hombre de 38 años, quien actualmente permanece con prisión preventiva en la unidad carcelaria local.

Detenidos Rosario victoria

Allanamientos y detenciones

Continuando con las diligencias judiciales, en la madrugada de este miércoles, alrededor de las 5:30, se concretaron allanamientos simultáneos en Rosario y Villa Gobernador Gálvez. Como resultado de los operativos, efectivos de la División Investigaciones e Inteligencia Criminal, con apoyo de la Compañía de Tropa de Operaciones Especiales (TOE), lograron la detención de los dos prófugos restantes, de 33 y 36 años.

Ambos quedaron a disposición de la magistratura interviniente, avanzando así la causa que investiga el violento ataque en zona de islas.