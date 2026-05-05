Gualeguaychú: falleció la mujer que estaba en grave estado tras un incendio

En la noche de este martes, falleció Cecilia Martínez, de 55 años, segunda víctima fatal del incendio ocurrido en una vivienda precaria en Gualeguaychú.

En la noche de este martes, falleció Cecilia Martínez, de 55 años, segunda víctima fatal del incendio ocurrido en una vivienda precaria ubicada en calle Río Gallegos, entre Clavarino y Perigan, en jurisdicción de Comisaría Novena, zona de la escuela Sagrado Corazón de Gualeguaychú. El incidente ocurrió en la madrugada del lunes.

La mujer tenía pronóstico reservado por quemaduras graves con riesgo de vida, y permaneció en la Unidad de Terapia Intensiva desde que fue rescatada del incendio.

Gualeguaychú: un muerto y una mujer en estado crítico por un incendio

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En el incendio había muerto Agustín Guardia, de 28 años. Fue en una casa muy precaria de calle Río Gallegos. El incendio afectó toda la vivienda. Bomberos habían rescatado a la mujer, que era indigente y se encontraba en situación de calle, indicó Radio Máxima.